Alberto Fernández ratificó que la inflación "es el mayor" problema de la Argentina y pidió más diálogo

El presidente Alberto Fernández pidió este martes "dale una oportunidad al diálogo, como (John) Lennon que le pedía al mundo que le dé una oportunidad a la paz", para construir una realidad distinta en un país lleno de urgencias.

En este punto confirmó, una vez más, que "el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación". Y admitió que durante su encuentro con la Unión Industrial Argentina y la CGT este lunes, planteó "¿por qué de una vez no probamos en sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos terapia de grupo, y encontremos una solución", les dijo a sus interlocutores.

Fue al encabezar la presentación de la agenda temática federal y productiva para este año, en el marco del Consejo Económico y Social, que tuvo lugar esta mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con presencia de empresarios de numerosos sectores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.



Tras reseñar la importancia de mantener el diálogo intersectorial a lo largo del tiempo, el mandatario aseguró que "Argentina tiene urgencias y también debemos resolverlas".

Esa fue la manera que encontró el Presidente para introducir el tema más caliente de la agenda económica y política. "El mayor problema que tenemos en la Argentina es la inflación", aseguró Fernández.

Al respecto, explicó que "hay que entender que, en gran medida, el problema es nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional pero de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional pero hay 40 que son nuestros".

Sobre este punto fue categórico, al admitir que "eso hay que revisarlo, eso está mal, eso nos daña a todos", enfatizó.

En la mirada del mandatario, entre otras cosas, "el capitalismo necesita gente que consuma, porque un capitalismo que prescinde de los consumidores es un capitalismo que se suicida".

Por eso, insistió, "tenemos que garantizar el consumo de nuestra gente para que ese capitalismo siga vivo, para que el que invierte tenga ganas de invertir y seguir invirtiendo para crecer", buscó endulzar el oído de los empresarios.

"Nada lastima más a la sensación de crecimiento que la inflación, porque lo que sentimos es que lo que ganamos no nos alcanza, nos dura poco, no nos deja ahorrar, no nos deja proyectar ni crecer a futuro", remató.

Además valoró la baja de la desocupación - pasó de 11% a 7% el último año- pero aseguró que mira "con intranquilidad que hay 1.300.000 argentinos que viven de un plan que el Estado les da".