Alberto Fernández propuso declarar al litio como "recurso estratégico"

Hubo escasas preguntas de los estudiantes de la Universidad The New School, situada en pleno barrio de West Village. Pero uno de los cuestionamientos apuntó a un tema central para la economía argentina: el futuro de la minería. Y allí el presidente Alberto Fernández fue taxativo. "debemos considerar el litio como un recurso estratégico", aseguró.

La apreciación pasó desapercibida entre los estudiantes aunque resulta relevante para la industria del litio en la Argentina, donde millones de dólares llegan de inversiones extranjeras de distintos países.

Para abonar su idea, el Presidente destacó que la eventual declaración del litio como "recurso estratégico" dependerá naturalmente de la definición de las provincias. "Somos un país federal y debemos respetar que el recurso es de las provincias", aclaró. Pero está claro que la eventual declaración de "mineral estratégico" implicaría mayores regulaciones.

El Presidente Alberto Fernández junto al rector de la Universidad, Michel Cohen

A su vez, Alberto Fernández destacó que "el litio tiene que ver con la energía del futuro pero la clave es que no sea exportado, sino que Argentina sea proveedora de baterías de litio".

Así, recordó que en Chile el mineral es manejado por sectores privados, mientras que en Bolivia está nacionalizado. En la Argentina hay un sistema mixto pero se trabaja en conjunto también con los países vecinos.

La idea de Alberto Fernández respecto del litio como "un mineral estratégico" tiene que ver con el contexto mundial de alta volatilidad, donde en el futuro inmediato este tipo de minerales será clave.

El presidente brindó hoy una conferencia, en su calidad de titular pro tempore de la CELAC, en la Universidad The New School de Nueva York, en donde afirmó también que "tenemos que exigir la paz para empezar a construir un mundo que nos incluya".

PANDEMIA Y FMI

"La pandemia terminó siendo una suerte de velo que se corre ante todos para dejar al descubierto el sistema injusto en el que vivimos, las carencias y las debilidades estructurales del mundo", formuló el mandatario en el coloquio Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana, destinado a la comunidad educativa, donde además respondió preguntas de las y los estudiantes.

No fueron, en rigor, preguntas de tenor económico. Se centraron en la coyuntura de la Argentina más allá del tema del litio.

Hubo otros estudiantes que se interesaron por el cambio climático, la posición de Argentina frente a los refugiados y los BRICS .



Alberto Fernández respondió que la Argentina históricamente fue un país receptivo de refugiados e inmigrantes. También aclaró que ya pidió formalmente el ingreso de la Argentina a los BRICS y se mostró confiado en que esto se dará pronto.

Durante la actividad en la Universidad que se desarrolla en paralelo al 77º Período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el Presidente precisó: "La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió, no tenemos el deber y la obligación ética y moral de construir algo distinto".



Alberto Fernández y el embajador Argüello poco antes de ingresar a la Universidad

"Si no lo hacemos entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada", añadió al respecto y reflexionó: "Está claro y es evidente que el sistema financiero internacional concentra la riqueza en unos pocos y distribuye pobreza en millones". Allí fue donde apuntó una vez más al rol del FMI en el nuevo contexto mundial.

En su rol de presidente pro témpore de la CELAC Alberto Fernández destacó que el grupo de países de América latina y el Caribe "juega un rol fundamental para poner el foco sobre América Latina como zona de paz libre de armas nucleares, que cuenta con recursos naturales, energéticos, minerales, alimentos, e inversiones en áreas centrales como la ciencia y la economía del conocimiento".

Durante la conferencia en la New The School, el jefe de Estado concluyó: "Tenemos una oportunidad, que debe convocar nuestra ética, que no es aprovechar las ventajas que una guerra nos da, sino exigir la paz para empezar a construir un mundo que nos incluya y que nos permita salir ganando, sin necesidad de que la muerte y la sangre se esparza por todo el mundo".



En esta universidad que tiene como objetivo brindar una perspectiva amplia sobre la situación de Latinoamérica y la región, ya pasaron en su momento desde Néstor Kirchner hasta Axel Kicillof, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, el embajador Jorge Arguello, Carlos Tomada e intelectuales como Tullio Halperin Donghi y José Pablo Feinmann.