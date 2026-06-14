El Departamento de Estado ha subrayado una norma esencial que, si se pasa por alto, podría llevar a la retención temporal de su documento de viaje

Todos los ciudadanos estadounidenses y aquellos que han sido naturalizados que planeen renovar su pasaporte o su tarjeta de pasaporte deben proceder con sumo cuidado en la gestión de este trámite.

El Departamento de Estado ha subrayado una norma esencial que, si se pasa por alto, podría llevar a la retención temporal de su documento de viaje y, lo que es más grave, a la anulación de su solicitud de renovación. La clave radica en cómo el Gobierno maneja su pasaporte anterior.

La clave radica en cómo el Gobierno maneja su pasaporte anterior.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se queda con los pasaportes antiguos?

La normativa es precisa y se centra en la seguridad y la verificación de la identidad. Al momento en que un viajero escoge el método de renovación por correo, se activa un requisito ineludible: la devolución del ejemplar previo, ya sea la libreta o la tarjeta de pasaporte.

El objetivo primordial de esta disposición es evitar duplicados y asegurar que solo exista un documento de viaje activo y válido por cada titular. En consecuencia, el Gobierno de EE. UU. impone la entrega para poder proceder con la emisión del nuevo.

La no entrega del pasaporte anterior conlleva al rechazo automático de la solicitud de renovación. Su documento quedará invalidado y usted se encontrará sin un pasaporte vigente.

Cómo llevar a cabo la renovación del pasaporte para prevenir posibles inconvenientes: guía detallada.

El Departamento de Estado ha informado a los viajeros sobre los pasos precisos para completar este proceso sin contratiempos ni dilaciones. Es imprescindible seguir las instrucciones al pie de la letra para garantizar que su documento de viaje se encuentre listo antes de su próximo trayecto internacional.

Para aquellos que deben renovar su pasaporte por correo, a continuación se detallan los elementos que deben incluir en su envío:

Pasaporte a devolver : debe incluir su pasaporte o tarjeta pasaporte anterior.

Formulario oficial : el formulario DS-82 debe estar debidamente completado y firmado.

Documentación adicional : se debe adjuntar una fotografía reciente que cumpla con los requisitos y, de ser necesario, los documentos que certifiquen un cambio de nombre.

Tarifas de trámite: se debe presentar el comprobante de pago de las tarifas oficiales requeridas para la renovación.

¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento y cuánto tiempo requiere la obtención del nuevo pasaporte?

Una vez que el Departamento de Estado recibe y procesa su solicitud, el pasaporte entregado será anulado y, posteriormente, enviado de vuelta en un envío separado del nuevo documento de viaje.

El tiempo de procesamiento puede variar, sin embargo, las autoridades señalan que el proceso completo, desde la entrega hasta la recepción del nuevo pasaporte válido, suele tardar aproximadamente cuatro semanas.

No cumplir con la devolución del pasaporte antiguo no solo interrumpe la renovación, sino que lo deja momentáneamente sin un documento legal para cruzar fronteras o reingresar legalmente a Estados Unidos.