Alberto Fernández pidió un aplauso para Ginés y dijo que quiere "ganarle a Cristina" en ampliación de derechos

Ante una platea colmada de mujeres, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el acto de apertura de la tercera edición de "Nosotras movemos el mundo" , un encuentro que se realiza como parte de las actividades previstas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.



En un clima distendido, inusualmente jocoso para lo que son las épocas, el Presidente se permitió chistes, confesiones y anécdotas y aprovechó el tono para realizar una fuerte reivindicación del exministro de Salud, Ginés González García, quien debió renunciar como consecuencia del escándalo del vacunatorio VIP y a quien evocó en forma reivindicativa cuando, en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, lanzó la iniciativa de repartir preservativos para concientizar sobre su uso a los más jóvenes y fue objeto de duras críticas por parte de sectores conservadores.

Acuerdo con el FMI y reducción de subsidios: ¿para qué una empresa estatal de alimentos?



"Pobre Ginés", alcanzó a decir Alberto sobre su ex funcionario, con quien admitió haber cenado hace poco, evento durante el cual apareció aquel episodio. La mención a Ginés despertó un principio de aplauso entre los asistentes al acto, que Alberto reforzó con un pedido explícito de que el aplauso continuara.

Durante su discurso, centrado en la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, el Presidente dijo que, durante su primer gobierno, Cristina fue "una máquina de ampliar derechos", con medidas como la AUH, y otras, tras lo cual explicó que su propósito es "ganarle a Cristina" en ese terreno porque la actual vicepresidenta con esas decisiones "hizo una mejor sociedad".

En su intervención, Alberto afirmó que la violación grupal de una joven en el barrio porteño de Palermo fue un hecho "atroz" y respaldó a la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, quien había advertido que "ninguno" de estos casos son "aislados" porque "responden a la misma matriz cultural".



Las claves y la cocina del acuerdo con el FMI según los negociadores del Fondo: subsidios, inflación y cepo



Fernández le brindó su apoyo a Gómez Alcorta después de que la titular del Pro, Patricia Bullrich, acusara al Gobierno de "justifica al que viola" a partir del mensaje de la funcionaria.

"Ayer leía a una opositora que criticaba a Elizabeth (Gómez Alcorta) porque ella había llamado la atención por un hecho atroz que habíamos visto, el abuso y violación de una chica por parte de 6 hombres", dijo el mandatario, y señaló que lo que la ministra hizo fue "llamarnos la atención a todos nosotros", en referencia a los varones.

En su mensaje sobre el hecho, publicado en Twitter, Gómez Alcorta había expresado: "Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados . Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural".

El FMI ratificó el acuerdo con la Argentina y destacó sus objetivos centrales



Como respaldo a la funcionaria, el Presidente planteó que "en algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer; eso es horroroso por donde se lo mire, y de verdad eso pasa. No se puede cambiar la realidad si uno no asume la realidad", completó.

De ese modo, el mandatario hizo hincapié en "lo grave que es vivir en una sociedad que no iguala y que piensa que el hombre tiene cierta posición de dominio sobre la mujer".