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En los próximos días llegará una de las fechas más esperadas del año por los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados: la del pago de la primera cuota del aguinaldo.

Dentro del grupo de trabajadores en relación de dependencia se encuentran los estatales, que también recibirán el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC), con fechas que cambian dependiendo de la provincia en la que presten funciones.

Confirmado.Es oficial | Aguinaldo 2026: este grupo de personas no podrán cobrarlo en el mes de junio

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026?

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre. En esta ocasión, se trata del sueldo más alto del período de diciembre a junio.

Tal como establece la Ley 27.073, la segunda cuota tiene vencimiento el 30 de junio de cada año.

Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados podrán cobrar su aguinaldo hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Aguinaldo para estatales: todo el calendario provincia por provincia

Provincias que ya definieron fecha de pago

  • Catamarca: 20/06
  • Chaco: 20/04 (opcional a partir de esa fecha)
  • Entre Ríos: 20/06
  • Jujuy: 20/06
  • La Pampa: 23/06
  • La Rioja: 18/06 al 23/06
  • Mendoza: del 15/06 al 22/06 (dependiendo de las jurisdicciones)
  • Neuquén: 18/06
  • Río Negro: 19/06 al 20/06
  • Salta: 16/06
  • San Juan: 19/06
  • San Luis: 19/06
  • Tucumán: 18/06 al 20/06

Provincias que aún no definieron el pago

  • Buenos Aires
  • Chubut
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Formosa
  • Misiones
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula de manera sencilla, pero es importante hacerlo correctamente para conocer el monto correspondiente.

Paso a paso para calcular el aguinaldo:

  1. Identificar el semestre que corresponde: enero a junio para la primera cuota (paga en junio). Julio a diciembre para la segunda cuota (paga en diciembre).
  2. Buscar el mejor sueldo bruto mensual del período: se considera el salario bruto (antes de descuentos). Se incluyen horas extras, comisiones y variables habituales, pero no el aguinaldo anterior.