En los próximos días llegará una de las fechas más esperadas del año por los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados : la del pago de la primera cuota del aguinaldo.

Dentro del grupo de trabajadores en relación de dependencia se encuentran los estatales, que también recibirán el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC), con fechas que cambian dependiendo de la provincia en la que presten funciones .

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026?

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre. En esta ocasión, se trata del sueldo más alto del período de diciembre a junio.

Tal como establece la Ley 27.073, la segunda cuota tiene vencimiento el 30 de junio de cada año.

Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados podrán cobrar su aguinaldo hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Aguinaldo para estatales: todo el calendario provincia por provincia

Provincias que ya definieron fecha de pago

Catamarca: 20/06

Chaco: 20/04 (opcional a partir de esa fecha)

Entre Ríos: 20/06

Jujuy: 20/06

La Pampa: 23/06

La Rioja: 18/06 al 23/06

Mendoza: del 15/06 al 22/06 (dependiendo de las jurisdicciones)

Neuquén : 18/06

Río Negro: 19/06 al 20/06

Salta: 16/06

San Juan: 19/06

San Luis: 19/06

Tucumán: 18/06 al 20/06

Provincias que aún no definieron el pago

Buenos Aires

Chubut

Córdoba

Corrientes

Formosa

Misiones

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula de manera sencilla, pero es importante hacerlo correctamente para conocer el monto correspondiente.

Paso a paso para calcular el aguinaldo: