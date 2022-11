Aerolíneas e YPF: qué opinan los argentinos sobre privatizar las empresas públicas

El libro "Para qué" de Mauricio Macri reinstaló en la discusión pública un tema que no es nuevo: la idea de una posible privatización de las empresas estatales que son, en su mayoría, deficitarias.

La posibilidad de que las empresas del estado pasen a manos privadas no es algo que solo considere el ex presidente, también el economista libertario Javier Milei, quien irrumpió en la política con un tercer puesto en las elecciones del año pasado, planteó esta posibilidad y provocó una reacción de lado de Juntos por el Cambio, que abrazó muchas de sus ideas para no perder terreno ante un candidato que compite por el mismo electorado.

Ahora un relevamiento de opinión pública arrojó luz sobre qué opinan los argentinos sobre la idea. Fue la consultora Analogías la que realizó una encuesta que midió el impacto en la opinión pública de privatizar estas las empresas y la consideración que hay en la ciudadanía de las dos compañías más importantes: Aerolíneas Argentinas y la compañía donde el Estado tiene participación mayoritaria, YPF.

En el estudio también les consultaron a los participantes sobre su opinión en la inversión que se realiza en educación y ciencia tecnología, donde en ambos casos los encuestados afirmaron en su mayoría -más de un 65%- que el dinero que pone el estado debería ser mayor.

Qué piensan los argentinos de las empresas públicas

El estudio no solo pregunta sobre la privatización de las empresas, sino que también recopila información como la cantidad de empleados que tienen. En total estas emplean a 111 mil personas, de las cuales:

24.000 están en Operadora Ferroviaria SE.

17.800 en el Correo.

17.600 en el Banco Nación .

. Aerolíneas tiene en su staff a 11.400 personas.

En valores generales, el 37% de los encuestados cree que la inversión en las empresas públicas debería ser mayor, mientras que el 25,9 cree que debería ser menor. Lo interesante surge al desagregar el dato: en el rango etario de 16 a 29 este porcentaje se empareja a 36% contra 30%.

El dato que fundamenta el discurso de Macri y de Milei se encuentra en este apartado: los encuestados que reconocieron ser opositores al Gobierno están de acuerdo con reducir la inversión en empresas públicas en un 43,7%, mientras que solo el 28,2% cree que debe ser mayor.

En valores generales, el 37% de los encuestados cree que la inversión en las empresas públicas debería ser mayor, mientras que el 25,9 cree que debería ser menor.

Privatización como en los noventa

"¿Cree usted que las empresas públicas deben ser privatizadas como en los años noventa?" fue la pregunta que realizó Analogías en donde también los datos generales sostienen que el 41,9 no quiere que se pasen a manos privadas las empresas, mientras que muy cerca, un 37,9, si lo desea.

La sorpresa surge al desagregar en el nivel educacional: los que llegaron al secundario prefieren que se privaticen (41,4% si, 39,4 no), pero tanto los que solo tienen primario completo como los que registran nivel secundario prefieren que se mantengan en manos estatales.

En la edad se repite la percepción anterior con los más jóvenes que sostienen una idea de privatizar, mientras que en las edades que superan los 30 años la idea es que las empresas se mantengan dentro del Estado.

También se reitera la tendencia con la ideología: el 59,9% de los opositores quieren que se vendan. Ese es el número que miran desde la oposición para asegurar que lo harán.