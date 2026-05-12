El Gobierno nacional confirmó nuevos cambios sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y anticipó que avanzará con auditorías, controles y verificaciones sobre los beneficiarios que actualmente perciben la prestación. La medida forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo durante 2026 y afectará principalmente a quienes hayan recibido el beneficio antes de septiembre de 2025. Según explicaron desde el oficialismo, el objetivo será revisar si los titulares continúan cumpliendo las condiciones necesarias para acceder a la asistencia estatal. Las modificaciones alcanzan a las pensiones otorgadas bajo el esquema anterior de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A partir de ahora, las prestaciones pasarán a denominarse oficialmente: El proceso incluirá una revisión integral de los expedientes y datos de cada beneficiario. Desde el Gobierno explicaron que los controles apuntarán a verificar si los titulares mantienen los requisitos exigidos para cobrar la prestación. Entre los puntos que serán revisados aparecen: El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el Ejecutivo buscará concentrar los aumentos y recursos “en quienes realmente tengan incapacidad para trabajar”. La resolución oficial establece que todas las pensiones otorgadas antes del 22 de septiembre de 2025 ingresarán automáticamente en un proceso de revisión y conversión administrativa. Sin embargo, el Gobierno aclaró que: Recién una vez finalizado el proceso administrativo podrían definirse eventuales bajas o modificaciones. La medida se enmarca dentro de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y forma parte del plan oficial para revisar prestaciones sociales y actualizar registros estatales. Desde el Ejecutivo sostienen que buscan: También remarcaron la importancia de mantener actualizada la información de contacto y documentación personal para evitar inconvenientes durante las auditorías. Especialistas recomiendan que quienes cobran una pensión por discapacidad: El proceso de revisión continuará durante los próximos meses y alcanzará a miles de titulares en todo el país.