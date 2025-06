Adiós pensión por fallecimiento: el Gobierno eliminó la posibilidad de cobro para estos titulares sin lugar a reclamo

El Gobierno nacional decidió no prorrogar la moratoria previsional, lo que implica que los adultos mayores que no cuenten con los 30 años de aportes no podrán jubilarse a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

La no extensión del programa implica que los jubilados solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación incompatible con la pensión por viudez.

Adiós pensión por fallecimiento: qué jubilados no podrán cobrar la prestación

Desde ANSES informaron que las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 que no cuenten con los 30 años de aportes solo podrán acceder al PUAM tras el fin de la moratoria.

Sin embargo, los titulares que accedan a la PUAM, no podrán cobrar una pensión por viudez en caso de que su cónyuge haya fallecido, cómo sí pueden hacerlo quienes accedan a la jubilación.

Los requisitos para jubilarse sin los aportes correspondientes son los siguientes:

Adultos mayores de 65 años sin requisitos de aportes

Mantener la residencia una vez concedida la pensión

Demostrar vulnerabilidad económica

En caso se cumplan los requisitos, se deberá actualizar los datos personales y familiares en Mi ANSES y solicitar un turno presencial en el organismo previsional para terminar el trámite.

ANSES: cuánto cobra PUAM en junio

Los titulares del PUAM cobran en la fecha de cobro mensual un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima. En junio se aplicará un incremento de 2,78%, por lo que los beneficiarios cobraran un haber de $ 243.778.

Sumado al bono de $ 70.000 y el aguinaldo, durante el corriente mes percibirán un haber de $ 435.667.

Fecha de cobro: cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio

ANSES publicó el calendario de pagos de junio para los jubilados y pensionados, el mismo quedó de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: lunes 9 de junio.

lunes 9 de junio. DNI terminados en 1: martes 10 de junio.

martes 10 de junio. DNI terminados en 2: miércoles 11 de junio.

miércoles 11 de junio. DNI terminados en 3: jueves 12 de junio.

jueves 12 de junio. DNI terminados en 4: viernes 13 de junio.

viernes 13 de junio. DNI terminados en 5: martes 17 de junio.

martes 17 de junio. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 18 de junio.

miércoles 18 de junio. DNI terminados en 8: jueves 19 de junio.

jueves 19 de junio. DNI terminados en 9: lunes 23 de junio.

Jubilados con haberes que superan la mínima