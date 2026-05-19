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La situación fiscal de Colombia volvió a encender alarmas tras una nueva advertencia de la Contraloría General sobre el manejo de la deuda pública y el aumento sostenido de los compromisos financieros del Estado. Aunque algunos indicadores económicos muestran resistencia, detrás de las cifras persisten señales que preocupan a expertos y organismos de control.

El foco no está solo en cuánto debe el país, sino en las condiciones bajo las que el Gobierno sigue financiándose. Mientras los intereses crecen y la presión sobre el presupuesto aumenta, la capacidad de reacción fiscal parece cada vez más limitada.

En medio de este escenario, el Ministerio de Hacienda enfrenta cuestionamientos por decisiones recientes relacionadas con emisiones de deuda y cambios en mecanismos de colocación de TES. La advertencia oficial abre interrogantes sobre el impacto que estas medidas podrían tener en el déficit fiscal y en la sostenibilidad económica del país.

Deuda pública en Colombia: Contraloría advierte deterioro fiscal

La Contraloría General reiteró que el comportamiento reciente de la deuda pública refleja riesgos persistentes para las finanzas nacionales. Según el organismo, la adjudicación de TES por cerca de 6 billones de pesos realizada el 13 de mayo se hizo con tasas superiores a las registradas en la subasta anterior, lo que evidencia un encarecimiento del financiamiento.

Este incremento en las tasas podría traducirse en una mayor carga futura por servicio de deuda, justo cuando el país mantiene déficits primarios y enfrenta un contexto de crecimiento moderado. Además, la entidad advirtió que las tasas de TES de corto plazo ya superan a las de largo plazo, una señal atípica que suele asociarse con mayor percepción de riesgo.

La preocupación también crece por la concentración de vencimientos en años clave como 2026, 2029 y 2030. Estos compromisos obligarán al Ministerio de Hacienda a mantener una gestión activa del portafolio para evitar presiones adicionales sobre la caja estatal.

Déficit fiscal y deuda pública: el reto del Ministerio de Hacienda

Otro de los puntos señalados por la Contraloría es el posible incumplimiento de la meta de déficit fiscal para 2026, fijada en -5,1 % del PIB dentro del Plan Financiero. Si se mantienen las actuales condiciones de endeudamiento, el déficit podría incluso superar el nivel registrado en 2025, cuando alcanzó -6,4 % del PIB.

El ente de control también cuestionó la Resolución 0946 del 5 de mayo, mediante la cual el Ministerio amplió mecanismos de sobreadjudicación para nuevas emisiones. Para la Contraloría, esta decisión podría flexibilizar aún más el acceso a nueva deuda en un momento especialmente sensible para las finanzas públicas.

A esto se suma una baja ejecución de inversión pública: mientras el rubro de deuda ya registra una ejecución del 37,5 % del presupuesto, la inversión apenas alcanza el 19 %. La entidad considera que este rezago compromete la reactivación económica y el cumplimiento de metas sociales.

La advertencia mantiene bajo presión al ministro Germán Ávila, quien además recibió una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda pública.