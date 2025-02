Adiós a esta marca de miel: el Gobierno exigió su retiro urgente de todos los supermercados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y distribución en todo el país de un producto de miel de una reconocida marca, debido a irregularidades en su etiquetado y la falta de registros sanitarios correspondientes.

La miel involucrada en esta intervención es un producto etiquetado como "Miel marca Cejamebel - Multifloral silvestre de las sierras cordobesas", que se presenta en envases de 500 gramos. La miel proviene de la zona rural de Chuña, en el Departamento Ischilín, Traslasierras, Córdoba.

¿Cómo se detectaron las irregularidades en el producto?

El origen de la intervención se remonta a una notificación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, que detectó el producto durante un monitoreo de góndola.

Tras verificar que el producto carecía de los registros necesarios en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), se procedió a su intervención preventiva.

¿Qué normativas incumple el producto?

Según la ANMAT, el producto está falsamente rotulado con números de RNE y RNPA que no corresponden a ningún establecimiento o producto registrado, lo que lo convierte en ilegal y pone en riesgo la salud de los consumidores.

La miel en cuestión, etiquetada con un peso neto de 500 gramos y una fecha de vencimiento en diciembre de 2025, también se publicita en plataformas de venta online.

El retiro de la miel de abejas

Dado que el producto no cumple con los requisitos de trazabilidad ni de calidad establecidos por la normativa vigente, la ANMAT recomienda que se prohíba su elaboración, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, así como su venta en plataformas de comercio electrónico. Esta medida busca proteger la salud pública frente al consumo de productos ilegales y no regulados que no pueden garantizarse como seguros o adecuados para el consumo humano.