En medio del auge de los remedios naturales y las bebidas caseras para fortalecer el organismo, una preparación sencilla comenzó a llamar la atención de miles de colombianos: hervir cáscara de banana con canela y agregarle miel. Aunque no es una fórmula nueva, en las últimas semanas ha sido tendencia por sus supuestos efectos para dormir mejor, aliviar molestias estomacales y reforzar las defensas, especialmente en temporada de lluvias y cambios bruscos de clima. Esta bebida, que se prepara con ingredientes económicos y fáciles de conseguir en cualquier tienda de barrio o plaza de mercado, ha despertado interés tanto por su sabor como por sus posibles propiedades nutricionales. Uno de los principales motivos por los que recomiendan esta infusión es su efecto relajante. La cáscara de banana contiene pequeñas cantidades de triptófano y magnesio, compuestos asociados con la producción de serotonina, la llamada “hormona de la felicidad”, que también influye en el descanso. Al combinarla con canela, conocida por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias, y con miel, que aporta antioxidantes naturales, se obtiene una bebida que muchas personas consumen antes de dormir. Entre los beneficios más mencionados están: Si bien no reemplaza tratamientos médicos, sí puede convertirse en un complemento dentro de hábitos saludables. Aunque muchas veces termina en la basura, la cáscara de banana concentra fibra, potasio y antioxidantes. Al hervirse, parte de estos compuestos se liberan en el agua, creando una especie de té natural. En Colombia, donde el consumo de banana es alto durante todo el año, aprovechar la cáscara también se ha visto como una forma de reducir el desperdicio de alimentos. Entre sus posibles beneficios se destacan: Eso sí, se recomienda lavar muy bien la fruta antes de usar la cáscara, preferiblemente con agua potable y, si es posible, elegir bananas orgánicas para evitar residuos de pesticidas. La canela ha sido utilizada tradicionalmente para mejorar la digestión y ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Por su parte, la miel es reconocida por su efecto suavizante en la garganta y su acción antimicrobiana natural. Cuando se mezclan con la cáscara de banana caliente, el resultado es una bebida aromática que muchas personas consumen en la noche, especialmente cuando sienten estrés o dificultad para conciliar el sueño. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque estos ingredientes tienen propiedades nutricionales, no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que esta combinación cure enfermedades específicas. La receta es sencilla y no toma más de 10 minutos: Se recomienda tomarla tibia, preferiblemente en la noche.