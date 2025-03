Acuerdo con el FMI: cómo sigue, qué falta y el punto clave en discusión

El Gobierno enviará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obtener el apoyo del Congreso al acuerdo con el FMI.

Con esto, el Poder Ejecutivo somete a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el apoyo que espera conseguir del Congreso.

Cabe aclarar que los DNU, a diferencia de los proyectos de Ley, están vigentes desde su sanción. Para ser rechazados, deben obtener la votación negativa de ambas cámaras, según lo determina la Ley 26.122. Si una de las cámaras vota a favor, el DNU obtiene fuerza de ley.

Martín Menem -presidente de la Cámara de Diputados- dijo que el objetivo de enviar un DNU es que se trate en la comisión bicameral, que deberá emitir un dictamen y luego tratarlo en alguna de las cámaras.

El DNU irá a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, secundado por el diputado Hernán Lombardi, del PRO, el senador radical Víctor Zimmerman y el del PRO, Luis Juez.

Qué dijo el Gobierno

El Gobierno sostiene que el acuerdo permitirá avanzar en la lucha contra la inflación y la estabilidad monetaria para, finalmente, abandonar las restricciones cambiarias.

En el texto difundido por la Oficina del Presidente, explicaron que "no hay asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación". Por eso "el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores".

"El presidente deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional con el pueblo argentino", informó la dependencia presidencial.

Según explicaron, la operación será para "fortalecer el balance del Banco Central". En la versión oficial, esto "implicará una reducción del total de la deuda pública".

Qué falta para el acuerdo

Si bien el Gobierno anunció el envío de un proyecto para obtener el apoyo del Congreso a un acuerdo, de este último aún se sabe poco.

Las estimaciones del mercado indican que el acuerdo implicará fondos entre u$s 10.000 millones hasta u$s20.000 millones.

Resta aún definirse un punto central, que es cómo se realizarán los desembolsos de los fondos adicionales que enviará el organismo. De ello depende, según explicó el presidente Javier Milei, la salida del cepo.

La velocidad de la salida de las restricciones cambiarias dependerá de cómo se estructuren esos desembolsos: "La salida del cepo no está en discusión, pero no puedo plantear una salida si no se de cuánto ni el cómo, porque lo que tengo que hacer es calzar los flujos de fondos, la clave está ahí. La velocidad va a depender de cómo este estructurada. No es lo mismo si recibo todo cash que si lo recibo en cuotas", explicó en Davos el presidente en diálogo con Bloomberg.

Para la vigencia del acuerdo en sí, aún resta conocerse el acuerdo a nivel de staff, esto es, los fundamentos técnicos y consensos alcanzados entre el Gobierno y el FMI.

Este luego pasará a ser discutido por el directorio del FMI. Si bien Estados Unidos es el accionista mayoritario del FMI, forman parte del directorio muchos otros países que también votarán si aprueban o no el acuerdo.

Cabe recordar que Argentina es el mayor tenedor de deuda del organismo en el mundo, luego de que en 2018 superara su cuota en casi 1.000%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el acuerdo estará en el primer cuatrimestre.

Es posible que la decisión final se conozca antes de las reuniones de primavera que el FMI realizará con el Banco Mundial en Washington, Estados Unidos, entre el 21 y el 26 de abril.

La vocera del FMI, Julie Kozack, destacó que siguen negociando: "De nuestro lado, las conversaciones continúan de forma constructiva".

"Una vez que las negociaciones se completen, como en cualquier programa, los acuerdos y documentos finales requerirán la aprobación del directorio ejecutivo del FMI", agregó Kozack.

Apoyo del Congreso

Kozack, aseguró que para el organismo no es fundamental la aprobación del Congreso, aunque destacó que un apoyo político ampliado facilitaría la implementación del programa económico.

La necesidad de que los acuerdos, y la deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera, pasen por el Congreso está vigente desde 2022, cuando el exministro de Economía, Martín Guzmán, impulsó la Ley de Sostenibilidad de la Deuda.

Esta obliga a que cualquier operación de crédito con el FMI deba ser aprobada por el Congreso.