Acuerdo con el FMI: siguen las negociaciones de último momento para salvar el proyecto del Gobierno

Mientas se desarrolla el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para dictaminar el proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de la Cámara, Sergio Massa, visitó en la Casa Rosada al jefe de Estado Alberto Fernández para estudiar una modificación del texto presentado como proyecto de ley y garantizarse así el dictamen de mayoría. En paralelo, el Interbloque Federal presentó su propio proyecto.

Minutos antes de que se pusiera en marcha el plenario de comisiones, se supo que Massa se trasladaba a la Casa Rosada para hacerle llegar al Presidente las propuestas que le acercó esta mañana Juntos por el Cambio (JxC).

Es que la principal bancada opositora le acercó a Massa, tras un encuentro a puertas cerradas y que se mantuvo en un extremo hermetismo, una nueva propuesta para modificar el proyecto que contiene cuatro artículos, que fue impulsado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Es que, desde JxC piden no tener que votar el programa económico a través del cuál se cumpliría el acuerdo, sino limitarse a pronunciarse sobre la operación .

El anuncio de los Federales

Pasadas las 14, mientras se ponía en marcha el plenario, el Interbloque Federal que preside el lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez y que integran los socialistas, el schiarettismo, además de Florencio Randazzo y Graciela Camaño, dio una conferencia de prensa para dar a conocer su postura.

Rodríguez fue quien expuso la postura del bloque desde el Anexo de la Cámara baja, y señaló que el proyecto de Guzmán "no contribuye, de ninguna manera, a llegar a un acuerdo", y consideró que "se necesita un nuevo proyecto". Dicho esto, anticipó que desde su interbloque redactaron un proyecto que coincidiría con la propuesta de Juntos por el Cambio, que -recordaron- todavía no se conoce por escrito.

Es que, básicamente, proponen que el Congreso se limite a autorizar al Poder Ejecutivo a concretar la renegociación con el FMI.

"El default no lo queremos" , afirmó el cordobés Carlos Gutiérrez que, además, aseguró que el espacio está dispuesto a dar quórum en el recinto y a avalar la reestructuración de la deuda pero "no el Plan Plurianual que no pasó por el Congreso". En otras palabras, el programa plasmado en los anexos.

" Queremos proponer un camino diferente, las otras propuestas no las conocemos ", aclaró el socialista Enrique Estévez, al ser consultado por la propuesta que Juntos por el Cambio le hizo hoy a Massa pero que no dejaron trascender a la prensa.

En el medio, el plenario de comisiones

En este contexto, se puso en marcha el plenario con el objetivo de firmar este miércoles mismo el dictamen para sesionar al mediodía del jueves y dejar listo el proyecto para que sea tratado en el Senado.



Heller preside el plenario que deberá dictaminar el proyecto del acuerdo.

El martes, Massa mantuvo una serie de reuniones con representantes de diferentes bloques de la oposición, para escuchar las propuestas que le acercaría hoy al Presidente, para sumar el mayor número posible de adeptos al proyecto.

En este contexto, JxC insistió en su rechazo al artículo 2 del proyecto, que contiene los anexos. Desde el oficialismo consideraron que el planteo era "razonable" por lo que aceptaron que Massa le acercase la propuesta a Fernández.

De todas maneras, desde el FdT dejaron en claro que solo accederán a introducirle modificaciones al texto si esto se traduce en un mayor número de votos en el recinto y en la firma del dictamen. De lo contrario, "contarán los votos".

Nada que festejar

"No tenemos nada que festejar, no estamos felices pero no podemos dejar de valorar que se está logrando refinanciar una deuda que en los términos que estaba contraída era impagable", dijo Heller durante su defensa al proyecto que cuenta con 137 páginas.



Asimismo, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda recalcó: "Nunca dijimos que esto soluciona el problema, pero abre una ventana de tiempo en la que no tendremos que hacer ningún tipo de pago hasta el segundo semestre de 2026 , es decir hasta más de la mitad del próximo gobierno que se elija en 2023".