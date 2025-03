Acuerdo con el FMI: el Gobierno confirmó que saldrá un decreto para obtener el apoyo del Congreso

El Gobierno anunció este jueves que enviará al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de obtener apoyo para el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, busca consolidar una operación de crédito público que permitirá al Tesoro Nacional cancelar deuda existente con el Banco Central. Según informó la Oficina del Presidente, esta acción tendrá como resultado una reducción del total de la deuda pública.

En un comunicado oficial, el Gobierno destacó que el acuerdo con el FMI "permitirá fortalecer el balance del Banco Central", lo que consideró un "hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica". Además, se afirmó que este paso será clave para continuar con el proceso de desinflación y la liberación de las restricciones cambiarias.

El presidente Milei ratificó su compromiso con la lucha contra la inflación, un tema que definió como prioritario. "No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos", señaló el mandatario. En ese sentido, el Gobierno aspira a que el Congreso respalde la iniciativa con la misma celeridad que lo hizo con administraciones anteriores.

La Oficina del Presidente subrayó que "convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas". Milei confió en que los legisladores demostrarán "compromiso y responsabilidad" para con el pueblo argentino y su bienestar económico.

La oposición, por su parte, ya había adelantado, aún sin saber que la forma de presentar el acuerdo sería un decreto, que no dará su aval sin conocer los detalles. Diputados de bloques como la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica manifestaron que no están dispuestos a votar una "autorización previa" sin información concreta. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, expresó que su espacio tiene "la obligación de respaldar la gobernabilidad", pero puso una condición: "La única condición que vamos a poner para acompañar el acuerdo con el Fondo es que no se utilice para planchar el dólar".

Por su parte, Nicolás Massot, del bloque de Miguel Pichetto, condicionó el respaldo a que también se apruebe el proyecto de Presupuesto 2025, algo que actualmente no está en la agenda del Gobierno. "Presidente, cuente con el Congreso para respaldar toda negociación que robustezca la moneda y mejore las perspectivas de desarrollo. Eso sí; asegúrese que el acuerdo con el FMI venga acompañado de la ley de presupuesto que usted debe", afirmó Massot.

La Ley 27.612, impulsada por el exministro Martín Guzmán, establece que cualquier operación con el FMI debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. El envío de un DNU violaría esta normativa, lo que podría derivar en una judicialización del acuerdo. Emilia Val, especialista en sociología económica, consideró que, aunque el Congreso no lo rechace y la justicia no intervenga, es poco probable que el FMI invalide el acuerdo por este motivo.