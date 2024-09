Actividad industrial: dos informes privados adelantan malas noticias para el Gobierno

La actividad industrial de agosto mostró un deterioro generalizado, de acuerdo con los informes privados de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJ Ferreres) y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Ambos coinciden en registrar caídas en la producción, aunque con diferencias en la magnitud del retroceso. Mientras el Índice de Producción Industrial de OJ Ferreres (IPI-OJF) reportó una caída interanual de 3,7%, FIEL calculó una contracción del 10,8% respecto al mismo mes de 2023.

Al comparar los resultados desestacionalizados, OJ Ferreres observó una baja mensual de 1,3%, tras el fuerte repunte de julio, cuando la producción creció 5,2%. FIEL, por su parte, registró una contracción más leve del 0,7% en la comparación mensual, interrumpiendo tres meses consecutivos de avances. Ambos estudios concuerdan en que el repunte observado en julio no logró sostenerse en agosto, aunque FIEL resalta que este retroceso mensual se vio influido por comparaciones con cifras extraordinarias de agosto de 2023, cuando la producción alcanzó picos históricos.

La tendencia general observada en ambos informes se vincula con la medición oficial del INDEC correspondiente a julio: aunque registró una mejora interanual del 6,9%, el informe del INDEC reflejó que el crecimiento mensual de la actividad industrial comenzó a desacelerarse a partir de agosto, y se espera que esta tendencia continúe en septiembre.

El análisis de los sectores específicos muestra diferencias en el impacto sobre la actividad fabril. El reporte de OJ Ferreres destaca que los sectores más afectados en agosto fueron maquinaria y equipo, con una contracción interanual del 21,5%, y minerales no metálicos, con una caída del 27,1%. Estos resultados fueron significativamente peores que los de julio, cuando la baja de maquinaria fue del 9,8% y los minerales no metálicos retrocedieron un 24,1%. FIEL coincide en señalar a los minerales no metálicos como uno de los sectores más afectados, con una baja acumulada del 26,9% en los primeros ocho meses de 2024, mientras que la producción de maquinaria registró un retroceso del 23,5% en el mismo periodo.

Ambos estudios también identificaron desempeños divergentes en el sector automotriz. Según OJ Ferreres, la producción de automóviles cayó un 18,6% en agosto, una aceleración respecto de la caída del 9,8% observada en julio. FIEL reportó una contracción similar en el bloque automotriz, pero subrayó que la caída se explica, en parte, por la elevada base de comparación de agosto de 2023, cuando el sector alcanzó niveles récord en la última década. Además, el informe de FIEL mencionó que, a pesar de la contracción, las exportaciones automotrices y las ventas internas mostraron signos de recuperación.

En cuanto al sector alimenticio, ambos informes coinciden en señalar un desempeño positivo impulsado por la producción de aceites. OJ Ferreres reportó un aumento del 45,1% en la producción de aceites, lo que contribuyó a que el sector de alimentos, bebidas y tabaco creciera un 8,4% en la comparación interanual. De manera similar, FIEL destacó que la producción de aceites se mantuvo como uno de los principales dinamizadores de la actividad industrial en agosto, aunque matizó que el sector de alimentos y bebidas acumuló una caída del 0,8% en los primeros ocho meses de 2024.

La refinación de petróleo también fue señalada como uno de los sectores con mejor desempeño. Según OJ Ferreres, el sector mostró un buen resultado en agosto, mientras que FIEL atribuyó el crecimiento a paradas de planta que tuvieron lugar en agosto de 2023, lo que generó una base de comparación favorable.

A nivel acumulado, ambos estudios indicaron que la producción industrial continuó en retroceso. OJ Ferreres reportó una caída del 7,9% en los primeros ocho meses del año, mientras que FIEL señaló un retroceso más pronunciado, del 10,5%. No obstante, en términos de expectativas, OJ Ferreres se mostró más optimista, destacando que los dos primeros meses del tercer trimestre reflejan un mejor panorama, con una expansión trimestral del 3,4% respecto del segundo trimestre.

La caída de la actividad industrial en agosto se enmarca en el contexto de recesión que atraviesa la economía argentina, aunque con algunos signos incipientes de desaceleración inflacionaria. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una leve mejoría en julio, pero no lo suficiente como para cambiar la tendencia negativa. Como indicaron ambos informes, la producción industrial continúa afectada por la debilidad de la demanda interna y la incertidumbre económica. Sin embargo, las comparaciones mensuales ofrecen una visión más dinámica y actualizada del impacto de las políticas del nuevo gobierno, a pesar del riesgo de estacionalidad que conllevan.