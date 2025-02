A lo Trump, la Casa Rosada evalúa sacar a la Argentina de otro organismo de la ONU

La Casa Rosada está evaluando dejar de integrar o suspender su participación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), según dejaron trascender a El Cronista desde altas fuentes de la Presidencia.

Se trata de un gesto que va en espejo del decreto anunciado días atrás por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que saca a ese país de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos.

La medida también fue replicada por Israel el miércoles, suspendiendo su participación de esa entidad tras acusarlo de "propagar el antisemitismo".

Esta decisión todavía no fue confirmada desde la Cancillería Argentina, a cargo de Gerardo Werthein, incluso, prefirieron guardar silencio ante la información proveniente de la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei en el Foro de Davos que se hizo semanas atrás

De cualquier manera, esta decisión iría en línea con el pedido hecho por el presidente Javier Milei de abandonar las agencias y programas de las Naciones Unidas que -a los ojos de los libertarios- transgreden la autonomía de los Estados y no cumplen con el rol que supuestamente tienen fijados.

Cabe aclarar que Argentina no integra el Consejo actualmente. Este tiene 47 miembros, siendo 8 de ellos de América Latina y el Caribe. Los integrantes de este cuerpo se van renovando cada un año a través de una elección por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Hasta 2022, 123 países habían sido miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en alguna oportunidad. En diciembre de 2021, el embajador argentino Federico Villegas fue elegido presidente del consejo para período del año siguiente. Se trató de la primera oportunidad en la que Argentina lidera este cuerpo. Salvo este año, el país integró la mesa en años consecutivos entre 2019 y 2024.

A pesar de no ser un Estado miembro del Consejo, Argentina cumple tareas de observador, tal y como es el caso de Estados Unidos.

El canciller Gerardo Werthein

Un primer gesto de que el gobierno libertario dio la decisión de abandonar el Consejo, tal y como lo informó Perfil este mediodía, habría sido la actitud de la Misión de Buenos Aires presente en Ginebra de no anotarse para participar en la nueva sesión especial, en la que se iban a debatir las atrocidades que están aconteciendo en el Congo, con más de 3000 muertos en 15 días producto de un conflicto armado interno.

Argentina tiene un prestigio notable dentro de esa agencia de la ONU, construido fundamentalmente por las acciones posteriores a la última dictadura militar a través del proceso de memoria, verdad y justicia; las posturas por derechos civiles y sociales como el matrimonio igualitario y el repudio a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.

Días atrás, el Presidente anunció la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su rol durante la pandemia del Covid-19. "Nunca nos olvidaremos de que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998 cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia", tuiteó el jefe del Estado.

Ese mismo día se publicó una entrevista concedida Al diario francés Le Point, en la que reconoció que considera retirar al país del Acuerdo de París, que fue ratificado en 2016 bajo el mandato de Mauricio Macri. El acuerdo es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Su objetivo es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2°C, y preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales.

Hasta el momento, no hay una fecha de anuncio prevista para una eventual salida del Acuerdo de París, así como de otros organismos o agencias multilaterales. Una altísima fuente de la Casa Rosada dijo a El Cronista que la desafiliación a la OMS no saldrá por DNU ni por Decreto simple. "No requiere algo más que una resolución simple de Cancillería a publicarse en el Boletín Oficial en los próximos días", agregó.