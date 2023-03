A horas de conocerse la aprobación de la cuarta revisión, Martín Guzmán lanzó un fuerte mensaje contra el FMI

Mientras que se espera por la aprobación de la cuarta revisión del programa facilidades extendidas con la Argentina, Martín Guzmán criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por su política de tasas en relación a la endeble condición macroeconómica actual.

En particular, el ex ministro de Economía criticó la implementación de intereses extras que serán cobrados al país: "Argentina se vio afectada por una sequía que le costará al país alrededor de u$s 18.000 millones este año. En ese contexto, el FMI impone intereses extra (recargos) al país por u$s 1200 millones ".

Según detalló Guzmán en un hilo de Twitter, este monto tiene como propósito construir "saldos precautorios que brinden un colchón para proteger al fondo contra posibles pérdidas", que tiene aplicación para todos los países miembros del organismo.

"La tasa SDR depende de las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU., Reino Unido, euros, Japón y China. Con las subidas de tipos de interés de la Fed y otros, la tasa del DEG sube, por lo que todos los países pagan más al FMI por la financiación", explicó antes de la crítica final.

Los tuits de Guzmán contra el FMI.

En su último posteo, el ex titular del Palacio de Hacienda remarcó que la implementación de los recargos implica "más ingresos para el FMI por préstamos a países afectados por shocks externos adversos" , tales como los producidos por el COVID-19, la guerra en Ucrania, la suba de los tipos de interés de la FED y el Banco Europeo. Así, remarcó que son cada vez más los países que deben pagar el recargo.

En su etapa como ministro, Guzmán pidió que el Fondo "revise y modifique los recargos que aplica en los créditos que otorga sobre la tasa de interés básica, ya que crean inequidades que perjudican de forma desproporcionada a los países emergentes y de ingresos medios con las cuotas más bajas y es procíclica, porque impone condiciones más duras a los países que tienen condiciones de mercado más adversas".

El exministro de Economía Martín Guzmán.

"Consideramos que, para salvaguardar la estabilidad financiera global, es muy importante que trabajemos juntos para revisar y cambiar esta política, de manera que tengamos un sistema más equitativo y que no sea procíclico" , remarcó por entonces en una reunión de ministros de Economía y Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20 en 2021.

El reclamo de Sergio Massa por las sobretasas

El reclamo impulsado por Guzmán no prosperó y continúa siendo implementado por el FMI. Aun así, el ahora ministro Sergio Massa realizó la misma propuesta en la cumbre del G20 organizada en febrero del 2023, añadiendo también que Argentina es un acreedor "no reconocido" frente a "los acreedores financieros".

"Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico-financieros y, por otro, países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero, pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros ", indicó.



El ahora ministro Sergio Massa realizó la misma propuesta en la cumbre del G20 organizada en febrero del 2023.

Minutos después, cuestionó que no se haya alcanzado un acuerdo en el Directorio del FMI para revisar la política de sobrecargos.