En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cuenta oficial de la Casa Rosada publicó este domingo dos videos con un fuerte tono crítico hacia las políticas de género impulsadas en los últimos años en la Argentina. Los mensajes, difundidos en la red social X, cuestionan lo que, en un caso, define como la utilización política de una “causa noble” y en el otro como la “imposición de una agenda woke” y reivindica el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei, basado —según la narración— en la igualdad ante la ley, la libertad económica y la eliminación de estructuras estatales vinculadas a esa agenda. “El nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo”, sostiene el relato en off de uno de los videos. Y agrega: “Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”. Esta pieza audiovisual acompaña la narración con imágenes de marchas feministas, manifestaciones con pañuelos verdes y pintadas en espacios públicos. También incluye fotografías de dirigentes políticos que enfrentaron denuncias o investigaciones por violencia de género, entre ellos el expresidente Alberto Fernández, el exgobernador tucumano José Alperovich y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En ese tramo del video también aparecen fugazmente imágenes vinculadas al escándalo que involucró a la periodista Tamara Pettinato y que estalló en medio de la difusión de fotografías de la exprimera dama Fabiola Yáñez con presuntos signos de violencia, un caso que aún se tramita en la Justicia. El mensaje oficial sostiene que, durante años, “las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos”, mientras “la inflación castigaba con mayor intensidad, la pobreza avanzaba y el esfuerzo de las argentinas valía cada vez menos”. El cierre del video resume la posición del Gobierno: “El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados; es construir un país donde cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad y progresar gracias a su propio mérito”. En una segunda publicación difundida también en la red social X, el Gobierno amplió ese mensaje con un video más extenso en el que profundizó sus críticas a las políticas de género implementadas en los últimos años. Las publicaciones se inscriben en la llamada “batalla cultural” que el oficialismo sostiene contra lo que denomina “agenda woke”. Desde su llegada al poder, el gobierno de Milei impulsó una revisión de las políticas públicas vinculadas a la perspectiva de género. Entre las primeras decisiones de gestión se destacó la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, creado en 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández. Sus funciones fueron absorbidas por otras áreas del Estado y parte de sus programas se discontinuaron. En el nuevo video difundido este domingo, la Casa Rosada sostuvo que entre 2020 y 2023 el Estado “despilfarró miles de millones de pesos en políticas con perspectiva de género”. Según el mensaje oficial, solo en 2023 el gasto vinculado a esos programas habría alcanzado los cuatro billones de pesos, una cifra que —según la narración— superó ese año las partidas destinadas a defensa y seguridad y multiplicó el presupuesto del Poder Judicial. El video afirma además que durante ese período se contrataron miles de empleados y se crearon estructuras administrativas que, a juicio del Gobierno, no lograron reducir la violencia contra las mujeres. La discusión sobre el efecto de ese cambio de orientación se instaló rápidamente en el debate público, especialmente en torno a indicadores sensibles como la violencia de género y las brechas laborales. Desde el Gobierno se afirma que los homicidios de mujeres cayeron en el último año y se atribuye esa tendencia a una política de seguridad basada en el principio de “el que las hace, las paga”. Sin embargo, distintas organizaciones que monitorean la violencia de género ofrecen lecturas diferentes. El observatorio de la organización La Casa del Encuentro registró 275 femicidios entre enero y octubre de 2024, frente a 243 en el mismo período de 2023. Otros relevamientos también arrojan cifras similares: la organización Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó 289 femicidios durante ese año, mientras que el Observatorio Lucía Pérez reportó 308 casos. Las diferencias responden, en parte, a metodologías de registro distintas y a debates conceptuales sobre qué casos se incluyen dentro de la categoría de femicidio o de homicidio de mujeres. Más allá de esa discusión estadística, otros indicadores estructurales muestran que las desigualdades de género continúan presentes en el mercado laboral argentino. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las mujeres perciben en promedio un ingreso 26,2% inferior al de los hombres. Al mismo tiempo, su presencia en los niveles de decisión empresarial sigue siendo minoritaria: en los directorios de las principales compañías del país representan apenas el 17,8% de los integrantes. Estudios recientes también advierten que el avance de las mujeres en los cargos de alta dirección se desaceleró también a nivel global. El informe Women in Business 2026 de la consultora Grant Thornton señaló que la proporción de mujeres en puestos ejecutivos cayó del 34% al 32,9% en el último año.