Salario mínimo de la Argentina: qué lugar ocupa hoy en el ranking regional

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en Argentina se encuentra entre los más bajos en la región, en gran medida carcomidos por la aceleración inflacionaria que presiona sobre el tipo de cambio.

Esto arroja como resultado una caída de los ingresos netos de los trabajadores y sectores de ingresos fijo s, producto de la política de deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial (crawling peg) para acompañar la variación de precios en la economía.

Salario mínimo: acordaron suba de 45% y llegará a $ 47.850 en diciembre



Un ránking elaborado por el sitio español Statista, especializado en datos estadísticos, con datos a febrero, ubica a la Argentina entre los países con salario mínimo vital y móvil más bajo de la región, con 288 dólares ($33.000 hasta marzo).

El anuncio de aumento del SMVM, que llevará el ingreso mínimo garantizado a $38.940 en abril estaría hoy en torno a los u$s 340 , aunque para consignar correctamente su valores en moneda dura, habría que ver a cuánto cotiza entonces la divisas norteamericana.



Hay que recordar que el nuevo acuerdo entre empresarios, sindicalistas y el Gobierno establece un ingreso de $47.850 para diciembre, un incremento del 45% respecto del valor actual.

El ránking regional lo encabeza hoy Costa Rica con un salario mínimo de u$s 509, seguido por Uruguay (u$s 452), Chile (u$s 430), y Ecuador u$s 425, tras el último aumento que otorgó el presidente Guillermo Lasso de 25 dólares a comienzos de 2022, el mayor en cuatro años.



En el caso de Argentina, se mueve en un pelotón intermedio de países pero que hoy no llegan a los u$s 300 de salario mínimo -tomando el tipo de cambio oficial-, en sintonía con México y Colombia (u$s 256), Perú (u$s 233) y Brasil (u$s 217).

El caso de Venezuela merece una aclaración. Si bien actualmente registra un salario mínimo de u$s 28 dólares o medio petro (criptomoneda lanzada recientemente), ese valor surge del anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de marzo, un incremento del 1700% pero que sólo alcanza para comprar 5 kilos de carne.