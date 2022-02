Una medida cautelar frenó la exploración petrolera offshore en Mar del Plata

El juez federal de Mar del Plata, Santiago Martín, dictó este viernes una medida cautelar , disponiendo la inmediata suspensión del proyecto de exploración petrolera offshore a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

La medida se tomó como resultado de la presentación que hicieron diversas organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace Argentina y Organización de Ambientalistas Organizados, y el propio intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Petróleo en el Mar Argentino: cuál es el impacto económico y ambiental según las empresas



La decisión pone un freno hasta que se analice la cuestión de fondo sobre el proyecto del Gobierno nacional para habilitar la campaña de evaluación sísmica offshore, mar adentro, a más de 300 kilómetros de la costa bonaerense.

Uno de los temores de los ambientalistas es lo que puede pasar con la ballena franca austral, cetáceos, invertebrados marinos, peces, tortugas y aves marinas, así como la actividad pesquera, si se avanzara con el proyecto.

Petróleo en el mar: el Gobierno dio dos pasos claves para la explotación off shore



El dato más relevante es que la exploración offshore se vale del envío de ondas sonoras, lo que puede afectar a las especies animales , que en el mar se orientan a través del sonido, lo que podría impactar en su hábitat y conductas.

En qué se basa la medida cautelar

"Entiendo que se encuentra suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho invocado por las y los amparistas, sin perjuicio, claro está, de las explicaciones que brinden el Estado Nacional y la empresa Equinor al tiempo de presentar los informes que se les requerirá en este proceso colectivo", señala el fallo que dictó el juez Santiago Martín, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata.

Offshore, un debate con mar de fondo



Según el magistrado, de una lectura de las actuaciones administrativas se desprende que "las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de máxima publicidad que las obliga, en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible".

"Tampoco surge de los elementos obrantes en el expediente las razones que llevaron a las autoridades ambientales a omitir la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que sería el instrumento adecuado para abordar el análisis de los impactos acumulativos de la exploración sísmica en las distintas áreas del Mar Argentino sujetas a concesión", explicó el juez en su escrito.



El magistrado ordenó "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordenar la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto denominado 'Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)' dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos".

Y además, dispuso "hacer saber a la empresa Equinor Argentina que atento lo resuelto en el día de la fecha, deberá abstenerse de iniciar las tareas de exploración vinculadas al proyecto referido, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones ", agrega la medida.

Dónde se prevé hacer la exploración offshore

El pasado 30 de diciembre, el Gobierno Nacional habilitó la explotación petrolera en tres zonas que se ubican cerca de las costas de Mar del Plata.

A través de la Resolución 436/2021, publicada ese día en el Boletín Oficial levantó la restricción que pesaba sobre la denominada "Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina ", que estaba siendo analizado desde hacía varios meses y criticada por agrupaciones ambientalistas.

Las autorizaciones aplican para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración off shore "CAN 100, "CAN 108 y "CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte , y presentado por Equinor en sociedad con YPF y Shell.

Los bloques CAN 100 y 108 están ubicadas a 307 km frente a la costa de la Ciudad de Mar del Plata, y CAN 114 a 443 km.

Tras conocerse la decisión de habilitar la exploración offshore, se sucedieron protestas y manifestaciones en Mar del Plata y otros balnearios, y reclamos de distintos sectores.

Pero hay que decir también que entre los que apoyan la medida gubernamental hay agrupamientos de científicos, y expertos en la industria petrolera , que destacan que en el país se hace exploración offshore desde hace más de 30 años, sin conocerse casos de derrames o accidentes.