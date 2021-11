En octubre se amplió el superávit comercial y ya acumula u$s 14.000 millones en el año

La balanza comercial argentina volvió a mostrar en octubre números positivos, empujada por el buen desempeño de las exportaciones, que treparon a u$s 6848 millones en el mes, mientras que las importaciones llegaron a u$s 5247 millones.

De esta manera, la balanza comercial sumó u$s 1601 millones más a un superávit comercial que ya acumula u$s 13.940 millones en lo que va del año.

Con el resultado del último mes el superávit comercial ya sobrepasó el registro de 2020, cuando el saldo positivo de la balanza quedó en u$s 12.528 millones y se encamina a "empardar" el dato de 2019, cuando se ubicó en u$s 15.990 millones.

Entre enero y octubre de 2021 las exportaciones alcanzaron los u$s 65.141 millones, en tanto que el ingreso al país de productos bienes importados sumó u$s u$s 51.201 millones.

Aunque no hay precisiones, se presume que el menor crecimiento de las importaciones en un contexto de mejora de la actividad en los últimos meses, sería un reflejo de la política de importaciones "pisadas" que mantiene la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.

Desde diversos sectores importadores viene amplificándose los reclamos ante las demoras en aprobar las autorizaciones de importación del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), así como licencias no automáticas (LNA).

El intercambio

En el análisis de las exportaciones, se observa que el sector primario registró en octubre un incremento de 73,7% (u$s 1833 millones), sumado al buen resultado que obtuvieron las manufacturas de origen industrial (MOI), con un avance del 56,8% (u$s 1940 millones).



Las exportaciones de lubricantes y combustibles, en tanto, registraron un salto de 153,2%, aunque es bueno aclarar que es un salto importante pero en un segmento que registra un volumen reducido de exportaciones, apenas u$s 557 millones.

Las manufacturas de origen agropecuario , por su parte, sumaron en el mes u$s 2519 millones, casi un 37% del total y crecieron 16,5%.

En cuanto a las importaciones, el dato saliente es que la importación de vehículos automotores de pasajeros es el único rubro que mostró número en rojo, con un derrumbe del 43,8%, totalizando operaciones por u$s 104 millones, y un avance de apenas el 2%.

Esto en un contexto en el que el 42,4% del total se explica por el ingreso de bienes intermedios (u$s 2227 millones) y un incremento interanual de 33,5%. Un porcentaje similar crecieron las piezas y accesorios para bienes de capital (u$s 991 millones), y los bienes de capital un 24,9% (u$s 869 millones).