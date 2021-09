Elecciones 2021: el fenómeno Milei, según la mirada de los analistas

Las elecciones primarias del domingo pasado dejaron un ganador a nivel nacional, Juntos por el Cambio. A nivel distrital, sin embargo, hubo algunas sorpresas y ganadores locales. Uno de ellos fue Javier Milei: llegó al 13,7% de los votos, por lo que La Libertad Avanza fue el tercer espacio más votado.

El economista, que se presenta como un defensor de las ideas de libertad y tiene un estilo muy confrontativo y antisistema, tuvo una primera presentación en las urnas que superó lo que preveían las encuestas y los análisis previos. Es una incógnita, sin embargo, cuál puede ser su techo de cara al futuro.

La analista Mariel Fornoni plantea que "es un tema de la ciudad, no es la primera vez que surgen candidatos de este estilo con mucha fuerza. Como Pino Solanas, que sacó el 25% de los votos y después no se volvió a repetir".

Según su visión, no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino más de protesta. "No tiene que ver solo con lo libertario, sino con el hartazgo hacia la dirigencia política" , sostiene. En esa línea, considera que no debe emparentarse con el voto que fue hacia Ricardo López Murphy, ya que representan espacios distintos.

El politólogo Facundo Cruz, por su parte, señala dos cuestiones sobre los votantes de Milei. Por un lado, "por los actos de campaña, uno tiende a pensar que es un voto joven, de entre 16 y 35 años".

La otra cuestión es el nivel económico. Cruz observa que Milei fue más votado proporcionalmente en las comunas del sur de la ciudad en detrimento de las del norte, por lo que "no es el representante del enojo de los incluidos en el sistema, sino que hay una parte de los excluidos del sistema que confiaron en la propuesta disruptiva" .

Por otro lado, observa cierta regularidad en la ciudad "de candidatos que aparecen de corte liberal cuando hay problemas de déficit o de gestión económica. Un caso es el de Álvaro Alsogaray: en 1989 llega al 22% la Ucedé. La segunda vez es en 1999 con Acción por la República de Domingo Cavallo, que sacó 17 puntos ". Luego, el PRO había contenido a muchos de esos votantes, "pero después de las elecciones 2017 se vuelve una agenda más intervencionista, populista, distribucionista, y al votante liberal de Cambiemos se siente decepcionado", según Cruz.

Finalmente, Julio Burdman considera que "es un caso meritorio, con una campaña casi individual". El politólogo asegura que "no me parece peligroso como han tildado algunos. Es un economista liberal, conservador. Asumió como rasgo de época algunos tics como puteadas, pero no veo que haya detrás una filosofía de extrema derecha ni mucho menos".