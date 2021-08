Iglesias: "La palabra del Presidente está más devaluada que el peso"

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias se refirió hoy al escándalo por el festejo de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, y al respecto consideró que la palabra del presidente Alberto Fernández "está más devaluada que el peso".



En una entrevista con NA, el legislador macrista, que es cuarto precandidato a diputado nacional en la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires , puso en duda que el presunto delito sea causal de prisión efectiva, pero sostuvo que "deja expuesta la miserabilidad" del jefe de Estado.

"Lo que ha quedado expuesto es la miserabilidad del personaje que primero negó durante un año cosas que efectivamente habían sucedido", aseguró Iglesias, que busca renovar su banca.

Escándalo en Olivos: ahora denunciaron a Alberto Fernández por presunto ocultamiento de información sobre las visitas



Consultado sobre si el episodio podría tener repercusión en las elecciones, dijo que espera "un castigo contundente" para el oficialismo en las urnas, aunque aclaró que desconoce si eso finalmente sucederá. "Más de una vez me han sorprendido lo resultados electorales argentinos. Espero que esta vez me sorprendan positivamente", cerró.

Sobre el escándalo del festejo de cumpleaños en Olivos, dijo: "El Presidente ha cometido delitos y hay un juicio político pedido. La Justicia tiene que investigarlo. Ese es el corolario de su maniobra de victimización. La palabra del Presidente está más devaluada que el peso".

"No soy abogado, de manera que no sé cuál es la culpa que le encuentren pero no creo que sea un delito de gravedad suficiente para que reciban prisión efectiva. Lo que ha quedado expuesto es la miserabilidad del personaje que primero negó durante un año cosas que efectivamente habían sucedido. Después cuando apareció la primera foto dijeron que era falsa y que la trucaron, pero con la segunda foto ya no lo pudieron negar más. Le echó la culpa a la mujer y termina levantando el dedito otra vez contra los argentinos", opinó Iglesias sobre las consecuencias penales.

Alberto tras el escándalo de Olivos: "Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera"



Además, se refirió a las acusaciones de "machista" y "misógino" por sugerir que habían habido "visitas sexuales" a la residencia presidencial, que derivaron en que Florencia Peña iniciara acciones contra Iglesias: "Yo no hice ningún comentario sobre ella. Insinuaron que yo había hecho comentarios que yo no había hecho. Hay dos acciones juicios que me hace Florencia Peña ante la Justicia civil y la penal y veremos quién tiene razón".