Bullrich le bajó al tono a la disputa con Villarruel: "Hubo una confusión"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le puso paños fríos a la discusión con la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre el rol de las Fuerzas Armadas y aseguró que se trató de "una confusión".

"Queremos implementar cambios paradigmáticos para afrontar temas como los de Rosario y darle una nueva funcionalidad a las Fuerzas Armadas, para que puedan enfrentar situaciones terroristas, no de narcotráfico. Cuando cualquier delito se convierta en una acción de terrorismo claro, queremos que intervengan las fuerzas armadas", señaló.

"Hubo una confusión. No vamos a combatir el narco con las FF.AA. Vamos a habilitar que, cuando el narco o cualquier otro delito se convierta en terrorismo, y haya un grupo que siembre terror sobre la población, las Fuerzas puedan intervenir. No pretendemos que actúen en el día a día", explicó la ministra su intención de reformar leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

Días atrás, Villarruel criticó abiertamente la propuesta de utilizar las

Fuerzas Armadas en operaciones contra el narcotráfico, subrayando

que "la función de las Fuerzas Armadas no es combatir civiles",

enfatizando una perspectiva tradicional sobre el rol militar

exclusivamente defensivo y su separación de las tareas de

seguridad interior.



"No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo.

La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo

que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un

civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo,

¿dónde están los que lo combatieron? Presos", expresó la vice.



Al respecto, Bullrich reconoció ciertas coincidencias con la postura de la presidenta del Senado, pero reafirmó su intención de debatir "un cambio significativo" en la política de seguridad del país.



"Lo que plantea Villarruel yo lo veo con la gran cantidad de detenidos, no solo de Fuerzas Armadas, hay algunos policías que estaban parados en puertas de comisarías o puestos de gendarmería y que los tienen detenidos sin causa hace 15 años. Eso no puede pasar y es absolutamente lógico discutirlo, sobre todo en aquellos que no tuvieron acción directa", manifestó Bullrich en declaraciones con Radio Mitre.

"Hay que ordenar eso y animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internaciones marcan. Yo eso lo defiendo. Hay hasta enfermos que están detenidos, esto se ha convertido en una venganza", añadió sobre los detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Además, la ministra evidenció su rechazo a las declaraciones de Villarruel calificando de "pobre jamoncito" al presidente Milei.

"Es importante cuidar la imagen presidencial. No es que no me gusto la definición, al presidente hay que tratarlo con la investidura que tiene y lo que hace. Yo no me quiero meter en una discusión con ella. Es una persona de mucho valor, con personalidad, presencia, idea claras, no es mi objetivo tener discusión con la vice respecto a estos temas. Sí en relación a la seguridad y las amenazas al país", aseguró.

Marcha del 24 de marzo y disputa con Macri

A pocas horas de la marcha por el 24 de marzo por el Día de la Memoria, a la que calificó como "un instrumento del kirchnerismo y la izquierda para atacar al que piensa distinto", Bullrich indicó que el operativo de seguridad estará a cargo de la Ciudad de Buenos Aires.

"La Ciudad va a estar a cargo del operativo. Se reunieron con los organizadores y le dieron permiso para una circulación acotada. Ya se programaron cortes de media calzada para que la gente sepa por dónde va a poder andar. Y la Casa de Gobierno la vamos a custodiar nosotros cuando la manifestación llegue a Plaza de Mayo", explicó.

Por último, Bullrich se refirió también a la interna dentro del PRO y su disputa con el ex presidente Macri por la conducción del espacio.

"No sé si Macri arrugó. Lo importante es que hoy el PRO tiene una conducción en donde las ideas del cambio están bien representadas. Vamos a empujar hacia una una convergencia organizativa, será en los tiempos que sea, pero acá hay que conversar, porque volver para atrás sería lo peor que le podría pasar a la Argentina", remató.