Diana Mondino, otra vez polémica: su desafortunada comparación sobre el matrimonio igualitario

Diana Mondino, diputada electa por La Libertad Avanza (LLA), fue el foco de una nueva polémica por una comparación que realizó en una entrevista televisiva, en la que se refería al matrimonio igualitario.

Al ser consultada sobre su opinión respecto de la ley, mezcló en una definición al derecho adquirido con la idea de "tener piojos".



Mondino, que fue designada por Javier Milei como canciller en caso de que el candidato de LLA gane el balotaje, ya había generado fuertes repercusiones en redes sociales y en la opinión pública al referirse a la creación de un "mercado de órganos".

Diana Mondino: la desafortunada comparación que hizo

En las últimas horas se viralizó otro fragmento de la entrevista que Mondino dio a Luis Novaresio en LN+. En la charla, la economista pronunció una polémica frase, luego de haber defendido la idea de un "mercado de órganos".

Milei aseguró que Mondino sería su canciller en caso de ser presidente.

Esto incluso reposicionó el tema en el centro del debate público, generó controversias y terminó en declaraciones cruzadas entre Milei y su rival en el balotaje, Sergio Massa. Ahora, en las redes sociales se reflotó otra frase que la diputada electa pronunció.

"Como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario", respondió ante la consulta sobre si estaba de acuerdo con la ley.

"Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", agregó.

En este sentido, fue indagada sobre si estaba en la agenda de Milei derogar esa norma y la del aborto legal, en caso de ser presidente. "Hay normas que para la convivencia social se tienen que poner", dijo. "Pero si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, por qué no", añadió.

Con la reciente polémica instalada y las críticas que se repetían en las redes, la propia Mondino compartió ese fragmento de la entrevista en su perfil de Twitter y reiteró que en su partido están "a favor de todos los proyectos de vida".

"La única igualdad es ante la ley, por eso estamos en contra que el Estado nos robe mediante impuestos el fruto de nuestro trabajo para dárselo a medios que lo usan para mentirnos", sostuvo.

Diana Mondino defendió la creación de un "mercado de órganos"

En el reportaje, Mondino defendió la existencia de un "mercado de órganos" y argumentó que "es algo radicalmente distinto a la venta" de los mismos.

La diputada electa Diana Mondino.

" Mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por eso ", resaltó Mondino, quien pidió que la Ley Justina de donación de órganos vitales funcione "de forma mucho más activa".