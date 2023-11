Un encuestador reveló el "riesgo enorme" que le puede costar la elección a Milei

A poco más de dos semanas del balotaje que enfrentará a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato oficialista, y al actual diputado liberal Javier Milei, los resultados son inciertos y se espera una elección reñida en la que el misterio pasará por la distribución de los votos de los candidatos que quedaron atrás en la primera vuelta, específicamente del 23,8% de Patricia Bullrich.

En este contexto, las encuestadoras analizan a diario el panorama en el que cada acción de alguno de los candidatos o situaciones específicas -como los faltantes de nafta de esta semana que golpearon directo a Massa o las polémicas quejas de Milei al aire- afectan de forma directa sobre la percepción de estos y, posiblemente, sobre su performance en las urnas el próximo 19 de noviembre.

El ajustado escenario que se perfila para el balotaje se evidencia en la última encuesta de Zubán-Córdoba, una de las consultoras que mejor anticipó los resultados de las PASO, la cual pone a Massa como ganador por casi tres puntos por encima del liberal.

Con un 46,8% para el candidato de Unión por la Patria sobre un 43,9% del referente de La Libertad Avanza, al 29 de octubre, cuando cerró el sondeo, Massa se quedaría con la Casa Rosada.

A partir de la publicación de su última encuesta, Gustavo Córdoba, titular de la consultora, dialogó con Radio Rivadavia para compartir su propio análisis de este contexto y señaló cuál cree que el "gran riesgo" que corre Milei.

El escenario pre-balotaje y el "riesgo enorme" que corre Milei

En principio, Gustavo Córdoba repasó los resultados de su última encuesta, en la que su equipo evidenció "una gran masa de votantes que tienen el voto tremendamente definido".

Y, al respecto, consideró que, si bien en su sondeo Massa se encuentra tres puntos por encima de Milei, el complicado contexto económico que observan desde la consultora "es más favorable" al liberal, por lo que lo consideran "el favorito en esta elección".

Sin embargo, aclaró que se trata de "una elección atípica" ya que esta se definirá "por un voto refractario, es decir, que va en contra de alguien y no a favor".

En este contexto, para Córdoba, "de no tener a Milei en frente, Massa no tendría ningún tipo de chances ", esto se debe a que el liberal aún "está verde" en cuanto al manejo político, mientras que el actual ministro de Economía "es un veterano".

Así se explicó el analista: "Milei le puede facilitar la victoria a Massa porque está verde, no tiene las condiciones, pero si los apoyos, que creo que ha ganado volumen político en este aspecto con [el acuerdo con el expresidente Mauricio] Macri, con estructura, fiscalización y prensa, pero ha perdido centralidad. Sin embargo, está claro que es un candidato al que le falta experiencia, mientras que Massa es un veterano".

Además, el encuestador se refirió a un "riesgo" que llevó a Patricia Bullrich a perder espacio en la campaña y quedar en tercer lugar, el cual ahora Milei replica y podría perjudicarlo: centrarse en un discurso antikirchnerista.

Gustavo Córdoba analizó la previa al balotaje.

"El viaje que tomó Patricia Bullrich en término narrativos de destrucción del kirchnerismo la relegó al tercer lugar, una derrota brutal para esa fuerza", repasó Córdoba.

Y, al respecto, consideró: "Si Milei insiste en tomar ese mismo camino ya sabemos dónde puede terminar: me parece que ahí hay un riesgo enorme porque Milei no es eso, Milei leyendo lo mismo que decía Bullrich me dio una sensación de limitación", analizó el titular de Zubán-Córdoba.



Por su parte, Massa también se expone a riesgos, en particular, la actualidad económica: "El riesgo máximo de Massa es el tiempo, si es por él que se vote mañana", subrayó Gustavo Córdoba para cerrar.