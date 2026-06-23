<p>Este jueves se vivirá un emocionante encuentro en el Mundial, cuando Túnez se enfrente a Países Bajos en el estadio Kansas City. La contienda se llevará a cabo a las 20:00 (hora Argentina), y será la oportunidad última para que la selección tunecina muestre su potencial.</p><p>Países Bajos llega a este partido con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en los dieciseisavos de final, y se encuentra en la búsqueda de afianzarse como líder del Grupo F. La Naranja Mecánica comenzó su andanza en el torneo con un complicado empate 2-2 frente a Japón, pero posteriormente demostró su poderío al derrotar por un contundente 5-1 a Suecia.</p><p>Por el contrario, Túnez se presenta en este último partido sin opciones de avanzar, tras haber cosechado dos derrotas consecutivas, primero siendo superado por 5-1 ante Suecia y luego sufriendo un severo 4-0 contra Japón. Las Águilas de Cartago desean despedirse del Mundial de la mejor manera posible y lograr un triunfo que les dé un cierre más digno a su participación.</p><p>El encuentro será arbitrado por Katia García Mendoza, quien tendrá la difícil tarea de asegurarse de que el juego se desarrolle con justicia y respeto en el campo.</p><h5>El camino a los dieciseisavos de final</h5><p>Los equipos que terminan la fase de grupos en primera posición se enfrentarán a los terceros clasificados de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo clasificado se medirá ante el segundo del Grupo A. Así, los resultados del partido dependerán también de cómo se cierren las posiciones en cada grupo.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horario Túnez y Países Bajos, por país</h5>Argentina: 20:00 horasColombia y Perú: 18:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas