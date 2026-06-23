<p>Este jueves 25 de junio, a las 20:00 (hora Argentina), se llevará a cabo un crucial enfrentamiento en el estadio Dallas, donde Suecia se medirá contra Japón en la jornada decisiva del grupo F del Mundial.</p><p>Japón llega a este partido en una posición privilegiada, al haber acumulado cuatro puntos en sus dos primeros encuentros. Los Samuráis Azules, invictos hasta ahora, comenzaron con un empate 2-2 ante Países Bajos y luego lograron una clara victoria de 4-0 frente a Túnez, lo que les permite depender de sí mismos para avanzar a la siguiente fase.</p><p>Por el contrario, Suecia enfrenta una situación complicada y necesita obtener un buen resultado para asegurar su lugar en los dieciseisavos. Los escandinavos abrieron su participación con una sólida victoria de 5-1 sobre Túnez, pero sufrieron una dura pérdida ante Países Bajos, cayendo también por 5-1 en su segundo encuentro, lo que los obliga a buscar los puntos necesarios en esta última fecha.</p><p>El árbitro designado para el choque será Iván Bárton Cisneros, encargado de impartir justicia en este crucial enfrentamiento.</p><h5>Ruta hacia los dieciseisavos</h5><p>El equipo que termine en el primer lugar del grupo F se enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I, J, mientras que el segundo jugará contra el segundo del Grupo A. La ubicación final de los equipos como mejores terceros dependerá de los resultados de la fase de grupos.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horarios para Japón y Suecia, según el país</h5>Argentina: 20:00 horasColombia y Perú: 18:00 horasHonduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas