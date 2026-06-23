Sudáfrica se prepara para su vital encuentro contra la República de Corea, programado para mañana a las 22:00 (hora de Argentina), correspondiente a la tercera jornada del Grupo A del Mundial.

Los sudafricanos se presentan en esta instancia en la última posición con solo un punto, por lo que necesitan imperiosamente sumar de a tres para mantener vivas sus posibilidades de avanzar. En contraste, los surcoreanos están en un mejor lugar, ocupando el segundo puesto con tres puntos y un triunfo les asegurará el paso a la fase eliminatoria.

El camino de Sudáfrica ha sido desafiante. Iniciaron su participación con una derrota contundente ante México por 2-0. Sin embargo, en el segundo partido lograron al menos un empate 1-1 frente a Chequia, resultado que les permitió sumar su primera unidad en el grupo.

Por su parte, la República de Corea comenzó con una notable victoria ante República Checa, ganando 2-1. Sin embargo, en su siguiente encuentro no lograron mantener el impulso y sufrieron una derrota por 1-0 ante México. Con la presión de obtener los tres puntos, una igualada podría forzarlos a depender de otros resultados para avanzar a la siguiente fase.

El árbitro Facundo Tello Figueroa estará a cargo de dirigir este importante encuentro.

Camino hacia los dieciseisavos de final

El equipo que termine en la primera posición del grupo se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I o J. Por otro lado, el segundo lugar lo enfrentará al segundo del Grupo A. El oponente del que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla.

Horario del partido Sudáfrica vs República de Corea según países

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas