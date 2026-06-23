Este martes, Suiza se enfrentará a Canadá en un crucial partido correspondiente a la tercera jornada del grupo B, programado para las 16:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Ambos equipos llegan a este choque con la intención de mantener su invicto, acumulando cada uno cuatro puntos en la clasificación. A pesar de compartir puntos, Canadá lidera la tabla gracias a su superior diferencia de goles, lo que añade aún más emoción a este decisivo duelo que determinará quién se alza con el primer puesto del grupo y avanza a los octavos de final desde una posición privilegiada.

Suiza inició su andanza en esta fase de grupos con un empate 1-1 contra Qatar, pero en su segundo encuentro mostró un rendimiento notable, goleando 4-1 a Bosnia, lo que les dio confianza y motivación para este encuentro. Por su parte, Canadá también ha mostrado un buen nivel en el torneo, empatando 1-1 en su debut contra Bosnia y explotando su potencial en la segunda jornada con una impresionante victoria de 6-0 frente a Qatar.

El encargado de impartir justicia en este encuentro será el árbitro Ramon Abatti Abel.

La ruta hacia los dieciseisavos de final

Conforme a la clasificación, el equipo que finalice en la primera posición del grupo B se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, o J. El segundo lugar del grupo jugará ante el segundo del Grupo A, mientras que el destino del mejor tercero depende de su posición final en tabla y los clasificados en otras zonas.

Horarios del partido según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas