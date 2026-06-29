El viernes 3 de julio, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Miami, Argentina se medirá ante Cabo Verde en un crucial encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

La selección argentina llega al partido como una de las favoritas, habiendo terminado la fase de grupos en la primera posición del Grupo J. Su campaña fue sólida y contundente, comenzando con una victoria aplastante de 3-0 frente a Argelia, seguida de un 2-0 sobre Austria y un 3-1 ante Jordania.

Argentina, actual campeona del mundo tras sus triunfos en 1978, 1986 y 2022, se enfrenta ahora al gran reto de revalidar su título, algo que solo Italia y Brasil han logrado en la historia del fútbol.

Del otro lado del campo, Cabo Verde ha cautivado al público con su desempeño inesperado en este torneo. La selección africana ha logrado empatar 0-0 contra España, 2-2 con Uruguay y nuevamente un empate sin goles ante Arabia Saudita, lo que les permitió avanzar como una de las sorpresas del certamen.

Este es el primer Mundial para Cabo Verde, y su llegada a esta fase del torneo es un hito para un país con una población relativamente pequeña, convirtiéndose en una de las naciones menores en participar en la Copa del Mundo.

En esta ocasión, Lionel Scaloni, exitoso técnico de la Albiceleste, disputará su partido número 100 al frente de la selección argentina. Este encuentro será también el primero en la historia que enfrente a estas dos selecciones.

Horarios en diferentes países

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas