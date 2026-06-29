El viernes 3 de julio a las 00:00 (hora Argentina), Suiza se medirá ante Argelia en el BC Place Stadium, en un choque vital por la llave 15 del Mundial.

El equipo suizo, dirigido por Murat Yakin, llega como líder del Grupo B, tras una destacada fase de grupos. Por su parte, Argelia, bajo la dirección de Vladimir Petković, logró avanzar a los 16avos como uno de los mejores terceros, tras un final dramático en el Grupo J.

Suiza tuvo un comienzo de torneo sólido, comenzando con un empate 1-1 frente a Catar y luego logrando una contundente victoria de 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. En su último partido, se impusieron 2-1 a Canadá, asegurando así su lugar en esta ronda eliminatoria.

La selección suiza es un habitual en las etapas finales de los mundiales, habiendo alcanzado los cuartos de final en varias ocasiones. Desde 1994, han conseguido avanzar a los octavos de final en cinco de sus seis participaciones, reafirmando su constancia en la competencia.

Argelia, en témpores más desafiantes, comenzó con un desalentador 3-0 ante Argentina, pero se recuperó con una victoria 2-1 contra Jordania y un emocionante 3-3 ante Austria que les permitió clasificar. Después de doce años ausente, el equipo busca emular su mejor desempeño, que ocurrió en Brasil 2014 cuando llegaron a octavos y plantaron cara a Alemania en un memorable partido que se decidió en la prórroga.

Horarios del partido Suiza vs Argelia según países

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas