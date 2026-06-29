El esperado enfrentamiento entre Australia y Egipto tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio a las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Dallas. Este partido, que corresponde a la llave 14 del Mundial, podría ser decisivo para ambos equipos en su búsqueda por avanzar a la siguiente fase.

Tanto los australianos como los egipcios llegan a este encuentro tras haber finalizado la fase de grupos en la segunda posición de sus respectivos grupos D y G. La selección dirigida por Tony Popovic busca replicar su éxito del pasado, mientras que la escuadra de Hossam Hassan espera seguir sorprendiendo, tras haber hecho historia en esta edición del torneo.

Australia, en su séptima participación en la Copa del Mundo, comenzó su camino en este torneo con una convincente victoria de 2-0 ante Turquía. Sin embargo, sufrió una derrota del mismo marcador contra Estados Unidos, aunque logró avanzar tras empatar sin goles frente a Paraguay.

Por su parte, Egipto llega al choque con una notable confianza, manteniéndose invicto en la competición. El equipo africano inició su andar en el Mundial con un empate 1-1 contra Bélgica, seguido de una clara victoria 3-1 ante Nueva Zelanda, y cerró la fase de grupos con otro empate 1-1 ante Irán. Este es un regreso histórico para los Faraones, que después de ocho años lejos del torneo han logrado pasar la fase de grupos por primera vez.

En cuanto al historial de enfrentamientos entre ambos equipos, solo hay registro de dos amistosos previos: una victoria para Egipto en 2010 y un empate en 1987. Este será su primer duelo en un Mundial, lo que añade una dosis extra de emoción al partido.

Horarios del partido según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas