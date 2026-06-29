Este jueves, 2 de julio, Portugal se enfrenta a Croacia en el estadio Toronto, en un choque crucial de la llave 5 del Mundial, comenzando a las 20:00 (hora Argentina).

Este emocionante duelo reunirá a dos selecciones con vasta experiencia internacional, llenas de talentosos jugadores que lucharán por un lugar en la siguiente fase del torneo. Portugal, dirigido por Roberto Martínez, logró su pase a octavos al finalizar segundo en el Grupo K, detrás de Colombia, mientras que los croatas, bajo el mando de Zlatko Dalić, también ocupan el segundo puesto en el Grupo L.

Los lusos iniciaron la competición con un empate 1-1 contra RD Congo, mostraron su fuerza en la segunda jornada al vencer 5-0 a Uzbekistán y cerraron la fase de grupos con un 0-0 ante Colombia. Esto les permitió avanzar como escoltas en su grupo.

Este será el noveno Mundial para Portugal, cuya mejor actuación fue alcanzar el tercer lugar en 1966 en Inglaterra, además de un cuarto puesto en Alemania 2006 y cuartos de final en Catar 2022.

Por su parte, Croacia tuvo un inicio complicado con una derrota de 4-2 ante Inglaterra, pero se recuperó al ganar 1-0 a Panamá y aseguró su clasificación tras superar 2-1 a Ghana en el último partido de grupos.

La selección croata, que ha sido finalista en Rusia 2018 y ha alcanzado el tercer puesto en 1998 y Catar 2022, disputará su octavo Mundial, continuando una racha de cuatro clasificaciones consecutivas a la fase eliminatoria.

En enfrentamientos directos, Portugal ha tenido una clara ventaja sobre Croacia, con un total de 9 partidos jugados, de los cuales los portugueses han ganado 6, mientras que los croatas se han llevado la victoria en 2 ocasiones, sin empates registrados.

Horario del partido entre Portugal y Croacia por país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas