Antonio Grimau murió a los 82 años, según informó la Asociación Argentina de Actores, que destacó su extensa trayectoria en teatro, televisión y cine. El actor había construido una carrera de más de seis décadas y permanecía activo en los escenarios hasta este año.

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, expresó la entidad al comunicar la noticia.

Grimau nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús, provincia de Buenos Aires. Su nombre era Antonio Rebolini y comenzó a actuar cuando tenía apenas 16 años, después de presentarse a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin de Almagro.

Aquella experiencia fue el comienzo de un recorrido profesional que se extendió durante más de 60 años. Se formó con Juan Carlos Gené, a quien consideraba una figura fundamental para su compromiso con la actuación, y estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1970.

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