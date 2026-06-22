Este jueves 25 de junio a las 23:00 (hora Argentina), Australia se medirá ante Paraguay en un partido crucial de la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el estadio San Francisco.

Ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de asegurar un lugar en los dieciseisavos de final. Australia y Paraguay están empatados en puntos, lo que hará que este enfrentamiento sea decisivo para saber quién avanza junto a Estados Unidos, ya clasificado.

Los Socceroos vienen de una victoria inicial 2-0 contra Turquía, pero sufrieron una derrota por el mismo marcador frente a Estados Unidos, lo que les obliga a sumar de a tres en este partido. Por su parte, Paraguay ha cosechado tres puntos, habiendo perdido 4-1 en su debut vs Estados Unidos, pero recuperándose con un triunfo 1-0 sobre Turquía en su segundo encuentro.

Camino hacia los dieciseisavos de final

El equipo que termine primero en este grupo se medirá con el tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. El segundo se enfrentará al segundo del Grupo A, mientras que los mejores terceros clasificados también tendrán un camino que dependerá de su posición final en la tabla.

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