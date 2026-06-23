Este jueves a las 19:00 (hora Argentina), el Estadio Atlanta será el escenario del emocionante duelo entre Marruecos y Haití, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026.

La definición de este grupo se presenta llena de sorpresas, ya que Marruecos, actualmente en la segunda posición con cuatro puntos, tiene la oportunidad de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Haití se encuentra sin opciones y disputará su último partido en este torneo.

Los marroquíes comenzaron su campaña con un empate 1-1 contra Brasil y se recuperaron con una victoria de 1-0 sobre Escocia. Estas actuaciones los han dejado en una situación favorable para aspirar a la clasificación.

Por otro lado, Haití llega con la moral golpeada tras perder sus dos encuentros anteriores: 1-0 frente a Escocia y una derrota contundente de 3-0 ante Brasil. Sin puntos en su cuenta y sin posibilidades de avanzar, el conjunto haitiano buscará cerrar su participación con un buen desempeño.

El árbitro del encuentro será Danny Makkelie.

Perspectivas para los dieciseisavos de final

Al concluir la fase de grupos, el equipo que se ubique en la primera posición enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I o J, mientras que el segundo se enfrentará al segundo puesto del Grupo A. La clasificación de los mejores terceros dependerá de su rendimiento en la fase de grupos y la distribución final de los grupos.

Horarios del partido según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas