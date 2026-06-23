El estadio Ciudad de México será el escenario donde República Checa y México se enfrentarán mañana a las 22:00 (hora argentina), en el marco de la tercera jornada del Grupo A del Mundial.

El Tri se presenta en este partido con un rendimiento impecable, liderando la clasificación tras obtener dos victorias, la primera ante Sudáfrica por 2-0 y luego un contundente 1-0 contra Corea del Sur, alcanzando así un total de seis puntos y manteniendo su arco invicto.

Por su parte, la República Checa ha tenido un inicio complicado, cayendo en su debut 2-1 ante Corea del Sur y logrando solo un empate 1-1 en su segundo encuentro frente a Sudáfrica, lo que los deja con un punto en la clasificación. Para seguir con vida en el torneo, los checos deben ganar hoy y esperar resultados favorables de otros partidos.

Para este crucial partido, el árbitro designado será Yael Falcón Pérez.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Al finalizar la fase de grupos, el primer del grupo se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J, mientras que el segundo competirá contra el segundo del Grupo A. El oponente del equipo que clasifique como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla.

Horarios de República Checa y México, según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas