En el marco de la Copa Mundial de la FIFA, Brasil se impuso a Japón con un marcador de 2-1 en el estadio de Houston. Los goles del encuentro fueron anotados por Casemiro (10’ 2T) y Gabriel Martinelli (50’ 2T) para la selección brasileña, mientras que Kaishu Sano (28’ 1T) anotó el único tanto para el combinado nipón.

Casemiro se destacó como el jugador más sobresaliente del partido. El mediocampista brasileño no solo marcó una vez, sino que también realizó 60 pases exitosos y realizó 2 disparos al arco.

Por su parte, Gabriel Martinelli también tuvo una actuación notable, contribuyendo con un gol, 2 intentos de gol y 9 pases correctos.

Un momento destacado del encuentro fue cuando Vinicius Júnior sorprendió al público con un espectacular caño a Takehiro Tomiyasu a los 57 minutos de la segunda mitad.

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, alineó a su equipo en un 4-3-3, con Alisson en el arco, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en defensa, y Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá en el centro del campo, mientras que Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Júnior formaron el ataque.

En el lado japonés, el técnico Hajime Moriyasu optó por un sistema 3-6-1, con Zion Suzuki defendiendo el arco. La línea defensiva estuvo compuesta por Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi y Hiroki Ito. En el medio, contó con Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Junya Ito y Daizen Maeda, dejando a Ayase Ueda en la delantera.

El árbitro principal del partido fue Maurizio Mariani.

Con este resultado, Brasil logró asegurar su puesto en los octavos de final del torneo, eliminando a Japón.

Cambios en Brasil

45’ 2T - Lucas Paquetá salió por Endrick

65’ 2T - Matheus Cunha fue sustituido por Gabriel Martinelli, Keito Nakamura por Junnosuke Suzuki y Ritsu Doan por Yukinari Sugawara

92’ 2T - Casemiro dejó su lugar a Fabinho

97’ 2T - Bruno Guimarães fue reemplazado por Danilo Santos

Amonestaciones en Brasil:

14’ 1T - Casemiro (Conducta antideportiva)

2’ 2T - Danilo (Conducta antideportiva)

Cambios en Japón

77’ 2T - Junya Ito salió por Shuto Machino; Daichi Kamada por Ao Tanaka

96’ 2T - Daizen Maeda dejó el campo por Koki Ogawa

Amonestaciones en Japón:

11’ 1T - Kaishu Sano (Conducta antideportiva)

44’ 1T - Daichi Kamada (Conducta antideportiva)

38’ 2T - Junnosuke Suzuki (Conducta antideportiva)