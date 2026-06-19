El próximo lunes 22 de junio, Argentina se medirá ante Austria en el estadio Dallas, a partir de las 14:00 (hora Argentina), en un emocionante encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo J del Mundial 2026.

Este partido se presenta como uno de los grandes atractivos de la fase de grupos, dado que ambas selecciones comenzaron su participación con victorias. El encuentro, por tanto, podría resultar decisivo para asegurar un lugar en la siguiente ronda, con el ganador muy cerca de alcanzar la clasificación.

Argentina tuvo un inicio de torneo espectacular, superando a Argelia con un contundente 3-0. Lionel Messi brilló con luz propia, anotando los tres goles y convirtiendo esa jornada en un acontecimiento memorable, ya que fue su partido número 200 con la selección. Con esta actuación, Messi igualó a Miroslav Klose como uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, consolidando su papel como la figura clave en la defensa del título.

Por su parte, Austria también inició su camino en el Mundial con una victoria, aunque sufriendo al superar a Jordania por 3-1. Los europeos se pusieron en ventaja gracias a un gol de Romano Schmid, incrementando la diferencia con un autogol de Yazan Alarab. A pesar de que Ali Olwan descontó para Jordania, un penal convertido por Marko Arnautovic selló la victoria de Das Team, que ahora se encuentra deseoso de demostrar su valía ante uno de los grandes favoritos al título.

El historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Austria es escaso, limitándose a solo dos amistosos: una clara victoria argentina por 5-1 en 1980, con un joven Diego Maradona destacándose al marcar un hat-trick, y un empate 1-1 una década después.

Sobre el Mundial 2026

Esta edición del torneo, la 23ª desde su inicio en 1930, marca la primera vez que compiten 48 selecciones, lo que constituye un récord histórico. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los eliminatorios por el ansiado trofeo.

Argentina también tiene programado su siguiente duelo en el Mundial, que será el 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina) contra Jordania, mientras que Austria se enfrentará a Argelia el mismo día y hora.

Horarios según el país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas