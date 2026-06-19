El esperado duelo entre Noruega y Senegal está programado para el próximo lunes 22 de junio, iniciando a las 21:00 (hora Argentina), en el estadio Nueva York. Este choque representa una gran oportunidad para ambos equipos en el Grupo I del Mundial 2026.

Los noruegos llegan a este encuentro en una posición favorable, tras debutar con una espectacular victoria de 4-1 frente a Irak. Aunque su rival logró empatar temporalmente, el equipo escandinavo supo reponerse y consolidar su liderazgo en la zona gracias a su impresionante diferencia de goles.

Por el contrario, Senegal sufrió un traspié en su primer enfrentamiento, cayendo 3-1 ante Francia. A pesar de un intento de remontar con un gol de Ibrahim Mbaye, no pudieron mantener el ritmo y finalmente cedieron frente a la calidad del equipo galo. Este partido será vital para que los africanos logren revivir sus esperanzas de avanzar en la competencia.

Es interesante destacar que este será el primer partido entre Noruega y Senegal en la historia de la Copa del Mundo, aunque en su anterior enfrentamiento fuera de este escenario, el combinado africano consiguió una victoria por 2-1.

Formato del Mundial 2026

Esta edición del torneo está marcada por su ampliación, siendo la más extensa desde su inicio en 1930. Por primera vez, participarán 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a la etapa de eliminación directa, donde comenzará la búsqueda del ansiado título.

Los ocho mejores terceros clasificados se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, además de los primeros de los grupos A, B y D, donde las selecciones anfitrionas, México, Canadá y Estados Unidos, estarán sembradas.

Próximos partidos de Noruega y Senegal

Noruega se medirá a Francia en su siguiente desafío: Grupo I - Fecha 3: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina).

Senegal, por su parte, se enfrentará a Irak: Grupo I - Fecha 3: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina).

Horarios del partido según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas