El próximo 17 de junio, el Estadio Houston será testigo de un emocionante enfrentamiento entre Portugal y la República Democrática del Congo. Los lusos, con un palmarés que incluye la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones en 2019 y 2025, buscarán reafirmar su estatus en el fútbol mundial. Por su parte, Los Leopardos, con un histórico triunfo en la Copa Africana de Naciones, intentarán demostrar su crecimiento y ambición en el escenario global. Ambos equipos presentan estilos contrastantes: Portugal, con su juego ofensivo y técnico, liderado por figuras como Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva, se enfrenta a la agresividad y habilidad de un Congo revitalizado, capitaneado por Chancel Mbemba y con la capacidad goleadora de Cédric Bakambu. El partido inaugural del Mundial 2026 entre Portugal y RD Congo se jugará el miércoles 17 de junio y comenzará a las 14:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Houston en Houston, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. La hora de los partidos del Mundial 2026 variará según la ciudad en la que se juegue el encuentro, ya que el torneo se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá. Para los aficionados en Argentina, los horarios suelen tener entre una y tres horas de diferencia respecto a las sedes mexicanas y estadounidenses. En Argentina, el partido entre 14:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.