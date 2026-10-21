La Fórmula 1 suele venderse desde la velocidad, los monoplazas y lo que ocurre durante las dos horas de carrera. Pero una parte importante del atractivo también está en todo aquello que normalmente queda fuera de la vista de los aficionados: los garajes, el trabajo del equipo y la dinámica que rodea a una escudería durante un Gran Premio.

Ese es el terreno que Mastercard busca aprovechar en México con Team Priceless México, una iniciativa que permitirá a cuatro aficionados acercarse al entorno de McLaren durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México.

El programa forma parte de una dinámica internacional que tendrá presencia en cinco carreras de la temporada 2026, entre ellas Melbourne, Miami y Reino Unido. En cada una serán seleccionados cuatro participantes para vivir una experiencia vinculada al equipo británico.

De aficionado a invitado del equipo

En México, el proceso comenzó con una selección de 50 participantes, quienes fueron sometidos a distintas pruebas antes de llegar a una etapa final. De ahí saldrán los cuatro ganadores que tendrán acceso a distintas actividades alrededor de McLaren durante la semana del Gran Premio.

La apuesta de Mastercard forma parte de una tendencia cada vez más visible alrededor de la Fórmula 1: acercar a los aficionados no sólo a la carrera, sino también a experiencias que tradicionalmente estaban reservadas para patrocinadores, invitados y personas vinculadas directamente con los equipos.

“En Mastercard estamos convencidos de que las experiencias tienen el poder de acercar a las personas a lo que más les apasiona”, señaló Alix Mahieux, directora de Marketing de Mastercard México.

Para la compañía, la Fórmula 1 se convierte así en una plataforma para trasladar su relación con los consumidores más allá de una transacción o del uso cotidiano de sus productos. En el caso de Team Priceless, el incentivo está precisamente en acceder a una parte del deporte que para la mayoría de los aficionados suele permanecer detrás de las barreras del paddock.

Los detalles de la convocatoria y las condiciones para participar pueden consultarse en el sitio de Team Priceless México.