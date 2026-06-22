Este jueves 25 de junio, a las 20:00 (hora Argentina), Japón se medirá ante Suecia en el estadio Dallas, en un partido decisivo para ambos equipos, perteneciente a la tercera jornada del grupo F del Mundial.

Los nipones llegan con la moral alta, habiendo acumulado cuatro puntos en las dos fechas previas. Esto les otorga un margen de maniobra, ya que dependen de sus propios resultados para asegurar su lugar en los dieciseisavos de final. Por otro lado, Suecia ha tenido un desempeño variable y necesita urgentemente sumar para no despedirse anticipadamente del torneo.

Japón, conocido como los Samuráis Azules, mantiene un récord invicto hasta ahora en la competición. Tras iniciar con un emocionante empate 2-2 contra Países Bajos, dieron un gran golpe al derrotar por 4-0 a Túnez, lo que les permite afrontar este encuentro con confianza.

Por su parte, Suecia comenzó su andar en el Mundial con una poderosa victoria de 5-1 ante Túnez, pero su segundo partido fue un duro golpe, ya que cayeron ante Países Bajos con el mismo marcador. Esto ha puesto presión sobre ellos, ya que un nuevo fracaso podría resultar fatal para sus aspiraciones.

La ruta hacia los dieciseisavos

El equipo que termine primero en este grupo se medirá con el tercer clasificado de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo puesto jugará contra el segundo del Grupo A. El rival para el que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de las clasificaciones finales.

Horarios para Japón y Suecia según el país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas