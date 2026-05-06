La historia del fútbol mundial está repleta de momentos significativos que marcan el rumbo del deporte. Uno de esos hitos ocurrió en la Copa Mundial de Fútbol de 1998, cuando las selecciones se enfrentaron en un escenario que combinó el talento y la pasión de jugadores destacados. Este torneo dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. El evento fue testigo de una victoria memorable. Francia se alzó con el título al vencer a Brasil 3-0 en la final, logrando así su primer campeonato mundial en casa. Este triunfo reafirmó su posición como potencia en el ámbito futbolístico internacional, resaltando la relevancia de ganar en suelo propio. La final del Mundial de Fútbol de 1998, celebrada el 12 de julio en el Stade de France, enfrentó a las selecciones de Francia y Brasil. Desde el comienzo, el ambiente fue electrizante, con los aficionados ansiosos por el triunfo de los anfitriones. Francia se adelantó rápidamente con dos goles de Zinedine Zidane, estableciendo el dominio del encuentro. A pesar de los esfuerzos de Brasil, la defensa francesa se mantuvo firme y en el tramo final, Emmanuel Petit selló la victoria con un tercer gol. Francia se consagró campeona del mundo por primera vez. Francia, como anfitrión, logró su primer título mundial al vencer a Brasil 3-0. Además, este torneo, con la participación de 32 equipos, amplió la representación global en el fútbol. A pesar de críticas sobre la organización y el desempeño de algunos árbitros, el evento se destacó por su ambiente vibrante, aunque se vieron afectadas por lesiones clave y el rendimiento de Brasil. Durante el torneo, se introdujo la “Regla del gol de oro”, donde un gol en tiempo extra determina el final del partido. Se mostraron 21 tarjetas rojas, un récord mantenido hasta el Mundial de Alemania 2006. En la final, Francia conquistó su primer título mundial al derrotar a Brasil 3-0, ascendiendo como la séptima nación en conseguir esta hazaña. Este evento no solo se recuerda por el resultado, sino también por las innovaciones y récords establecidos en el torneo. El Mundial de 1998 representó un hito al incluir 32 equipos, destacando los debuts de selecciones como Jamaica, Japón y Croacia. Además, el torneo se llevó a cabo durante 32 días, estableciendo un récord en la historia de la competición. Francia obtuvo su primer título al vencer a Brasil 3-0 en la final. Este éxito simbolizó la consolidación del país como potencia futbolística tras 60 años desde la última organización del evento, uniendo a la nación en torno a su selección.