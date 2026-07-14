En una jornada clave de la Copa Mundial de la FIFA, la selección española dio un golpe de autoridad al vencer a Francia 2-0 en el estadio Dallas. Mikel Oyarzábal abrió el marcador desde el penalti a los 21 minutos del primer tiempo, y Pedro Porro selló la victoria con un gol a los 12 minutos del segundo tiempo.

Destacó en el encuentro el defensor Pedro Porro, quien no solo anotó un gol, sino que también realizó tres despejes cruciales en su área, consolidándose como el jugador más valioso del partido. Pau Cubarsi también brilló en la defensa, con cinco intervenciones que evitaron situaciones de riesgo para España.

Un momento emocionante del partido fue cuando Lamine Yamal, un volante destacado, electrificó al público con un caño magistral a Lucas Digne a los 63 minutos.

El técnico de Francia, Didier Deschamps, planteó un 4-5-1 con Mike Maignan en la portería, acompañado en defensa por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne. En el mediocampo se alinearon Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, con Kylian Mbappé como delantero.

Por su parte, España, bajo la dirección de Luis de la Fuente, utilizó un esquema 4-5-1, con Unai Simón como arquero y una sólida defensa compuesta por Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. En medio campo, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena proporcionaron el apoyo necesario, mientras que Mikel Oyarzábal lideraba el ataque.

El árbitro Iván Bárton Cisneros fue el encargado de dirigir el encuentro en el estadio Dallas.

Con esta victoria, España avanza a la final del Mundial y se prepara para enfrentarse a Inglaterra o Argentina el domingo 19 de julio en el estadio Nueva York.

Cambios en Francia

29’ 1T - Salió William Saliba por Maxence Lacroix

45’ 2T - Salió Adrien Rabiot por Manu Koné

56’ 2T - Salió Bradley Barcola por Désiré Doué

72’ 2T - Salieron Michael Olise por Rayan Cherki y Lucas Digne por Theo Hernández

Amonestados en Francia:

8’ 1T Adrien Rabiot (conducta antideportiva) y 40’ 2T Kylian Mbappé (conducta antideportiva)

Cambios en España

73’ 2T - Salió Mikel Oyarzábal por Ferran Torres

77’ 2T - Salieron Dani Olmo por Mikel Merino y Fabián Ruiz por Pedri

83’ 2T - Salieron Pedro Porro por Marcos Llorente y Álex Baena por Nico Williams

Amonestado en España:

30’ 1T Marc Cucurella (conducta antideportiva)