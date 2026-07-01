En el marco de la llave 7 del Mundial, Estados Unidos se enfrenta hoy a Bosnia-Herz. a las 21:00 (hora Argentina) en el estadio San Francisco.

Ambas selecciones ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos, pero lo han hecho de maneras distintas. Mientras los norteamericanos clasificaron anticipadamente con dos victorias, Bosnia conquistó su lugar como uno de los mejores terceros en su grupo.

Los estadounidenses, liderados por su técnico Mauricio Pochettino, han tenido una destacada actuación, comenzando con un claro 4-1 frente a Paraguay y luego superando a Australia 2-0. A pesar de sufrir una derrota 3-2 ante Turquía en su último encuentro, su liderazgo en el Grupo D les permitió avanzar sin contratiempos.

Este es un momento significativo para Estados Unidos, que ha llegado a la fase eliminatoria por octava vez, buscando igualar sus mejores actuaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, donde alcanzaron los octavos de final.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina logró clasificarse con cuatro puntos en el Grupo B. Tras un empate 1-1 contra el anfitrión Canadá, el equipo sufrió una dura derrota 4-1 ante Suiza, pero cerró la fase grupal con una sólida victoria 3-1 contra Catar.

El equipo dirigido por Sergej Barbarez está preparado para escribir historia al participar en su primera serie de eliminación directa en un Mundial, mejorando así su actuación en Brasil 2014, donde fueron eliminados en la fase de grupos.

Históricamente, estos equipos solo se han enfrentado en tres amistosos internacionales, con Estados Unidos manteniéndose invicto (2 victorias y 1 empate). Este, sin embargo, será su primer cruce en un torneo mundial.

El árbitro que dirigirá el encuentro será Raphael Claus.

Horarios de inicio según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas