Este miércoles 24 de junio, a las 19:00 (hora Argentina), el estadio Miami será el escenario del enfrentamiento decisivo entre Escocia y Brasil por la tercera fecha del Grupo C del Mundial.

Con el grupo alcanzando su etapa final, los dos equipos luchan por asegurar un puesto en la fase de eliminación directa. Brasil se posiciona como líder del grupo con cuatro puntos, gracias a una diferencia de goles superior, mientras que Escocia busca la manera de sumar tres unidades que los mantendría en la contienda.

La Canarinha ha tenido un recorrido irregular, comenzando con un empate 1-1 ante Marruecos y luego una destacada victoria de 3-0 frente a Haití, lo que los coloca en una buena posición para asegurar su clasificación y extender su liderazgo en la tabla.

Por su parte, Escocia llegó a este partido tras iniciar su camino con una victoria ajustada de 1-0 sobre Haití, pero sufrió una derrota por 1-0 ante Marruecos. A pesar de esta caída, las posibilidades de clasificar siguen vivas, y el equipo británico espera dar la sorpresa en este crucial encuentro.

El árbitro designado para dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.

El camino hacia los dieciseisavos

Al término de la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer puesto de cualquiera de las zonas E, F, G, I, o J. El segundo lugar se medirá contra el segundo del Grupo A. El rival del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación final y de los otros clasificados.

Horarios para el partido según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas