El próximo jueves 25 de junio, a las 23:00 (hora Argentina), Australia y Paraguay se medirán en un partido vital correspondiente a la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el estadio San Francisco.

Ambas selecciones, empatadas en puntos tras sus actuaciones iniciales, buscarán obtener un lugar en los dieciseisavos de final. Los Socceroos, que iniciaron su camino en el torneo con una victoria de 2-0 frente a Turquía, se vieron luego afectados por una derrota de 2-0 ante Estados Unidos.

Por su parte, Paraguay también suma tres puntos en su cuenta. Luego de una dura caída 4-1 frente a Estados Unidos en su debut, la Albirroja logró reponerse en la segunda fecha con una victoria 1-0 sobre Turquía, manteniendo vivas las esperanzas de avanzar.

El árbitro designado para este importante encuentro será Clément Turpin, quien tendrá a su cargo el control del partido.

Camino hacia el siguiente nivel

Finalmente, el equipo que termine primero en la zona se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I, J. En la otra cara de la moneda, el segundo lugar se cruzará con el segundo del Grupo A. El destino del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y los equipos clasificados.

Horarios por país para Paraguay y Australia

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas