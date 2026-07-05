Hoy, a partir de las 17:00 horas (hora Argentina), Brasil y Noruega se verán las caras en el estadio Nueva York, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo noruego, que sueña con avanzar a la siguiente fase por primera vez en la historia, enfrentarán a una selección brasileña que busca seguir siendo una de las grandes favoritas, persiguiendo su anhelada sexta estrella, la cual no logra conquistar desde 2002.

El conjunto sudamericano está en alza tras su impresionante remontada ante Japón, donde lograron una victoria 2-1, con un gol clave de Casemiro en la segunda mitad y un emocionante tanto de Gabriel Martinelli en el último suspiro del encuentro.

Brasil, con cinco títulos mundiales en su haber, reafirma su condición de candidato, ansioso por volver a la cima del fútbol mundial.

Por el lado de Noruega, el plantel ha hecho camino tras su triunfo ante Costa de Marfil, donde dos goles de Antonio Nusa y Erling Haaland sellaron su clasificación a esta fase. Para los Vikingos, volver a octavos es un acontecimiento histórico, ya que la última vez que lograron esta hazaña fue hace casi 28 años, en Francia 1998.

El árbitro Ismail Elfath ha sido designado para dirigir este encuentro clave.

Resultados de Brasil en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Brasil 3 vs Haití 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Brasil 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Brasil 2 vs Japón 1 (29 de junio)

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Horario Brasil y Noruega, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas